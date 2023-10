Android 14: Samsung beginnt mit Rollout von OneUI 6 auf die Galaxy S23-Smartphones

Vor knapp vier Wochen hat Google die finale Version von Android 14 veröffentlicht und diese auf die aktuellen Pixel-Smartphones ausgerollt. Bisher hat noch kein weiterer großer Hersteller nachgelegt, sodass der Startschuss wie mittlerweile üblich bei Samsung fällt. Seit heute Vormittag wird Android 14 bzw. OneUI 6 auf die ersten Smartphones ausgerollt.



Samsung hat sich in den letzten Jahren einen guten Ruf in puncto Android-Updates erworben und wird diesem auch jetzt wieder gerecht: Heute Vormittag hat man ohne große Ankündigung mit dem Rollout von Android 14 auf die ersten Smartphones begonnen. Zuerst berichteten Teilnehmer des Beta-Programms vom angebotenen Update und nur wenige Stunden später dürfen sich auch andere Nutzer freuen. Wer ein Smartphone der Galaxy S23-Familie besitzt, kann schon heute updaten.

Das Update hat OneUI 6 auf Basis von Android 14 sowie das aktuelle Oktober-Sicherheitsupdate im Gepäck. Nach dem Update seid ihr also auf dem aktuellen Stand und dürft euch erneut freuen, zum richtigen Smartphone gegriffen zu haben. Denn es bleibt abzuwarten, wie lange die anderen Smartphone-Hersteller noch benötigen oder wann Samsung weitere Geräte mit Android 14 versorgt. Vermutlich wird es so sein, dass Samsung jetzt schnell nachlegt und den Kreis der Geräte in kurzen Abständen vergrößert.

» Alle Neuerungen in OneUI 6 im Überblick

