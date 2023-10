Google Bard: Antworten können jetzt in Echtzeit erfolgen – sofortiger Beginn im Stil von ChatGPT (Screenshots)

Während Suchmaschinen wie die Google Websuche ihre Ergebnisse gefühlt sofort ausspucken, muss man bei den KI-ChatBots ein klein wenig länger Geduld haben. Selbst der auf Googles Infrastruktur aufbauende KI-ChatBot Bard benötigt je nach Anforderung zwei, drei oder manchmal auch mehr Sekunden, um eine Antwort zu liefern. Jetzt rollt man ein Update aus, mit dem die Antworten in Echtzeit beginnen sollen.



Die Antworten der KI-ChatBots fallen oftmals etwas umfangreicher aus und somit dürfte es auch hinter den Kulissen etwas länger dauern, diese Antworten zusammenzustellen. Doch während der Pionier ChatGPT nahezu sofort mit der Antwort beginnt und diese langsam fortsetzt, hat Bard die Antwort erst ausgespuckt, als diese vollständig generiert war. Schlussendlich ist Bard damit in den allermeisten Fällen schneller, doch die Wartezeit ist dennoch gefühlt länger.

Jetzt wird ein Update ausgerollt, mit dem Bard auf das ChatGPT-Konzept umgestellt wird. Die Antworten sollen in Echtzeit, also mit nur einer sehr geringen Verzögerung, begonnen werden. Der Text wird immer weiter fortgesetzt, als ob Bard die Antwort tatsächlich vorlesen würde. Wer schon früh bemerkt, dass die Antwort in die falsche Richtung geht oder dass der der gesuchte Fakt vielleicht schon enthalten war, kann die Antwort dabei auch aufhalten.

Beide Konzepte haben ihre Vorteile und Nachteile, sodass man sich bei Google Bard dazu entschlossen hat, den Nutzern die Wahl zu lassen. Solltet ihr das neue Feature bereits erhalten haben, könnt ihr direkt am unteren Rand zwischen den fertigen Antworten oder den Echtzeit-Antworten umstellen. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr sehen, wie das umgesetzt ist.









Dieses neue Feature dürfte nicht nur für Nutzer Vorteile bringen, sondern vielleicht auch für Google. Denn es ist gut vorstellbar, dass man die benötigte Rechenpower damit ein wenig eindämmen kann. Denn während man bisher die gesamte Antwort in annehmbarer Zeit generieren musste, kann man jetzt einen Gang runterschalten und sich deutlich mehr Zeit lassen. Zwar muss der erste Gang schneller eingelegt werden, um den Beginn der Antwort und dessen grobe Struktur zu berechnen, aber danach kann es gemächlicher zugehen.

[9to5Google]