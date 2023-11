Android 14: Viele Samsung-Smartphones werden in den nächsten zwei Wochen versorgt – das ist der Zeitplan

Google hat die finale Version von Android 14 vor einigen Wochen veröffentlicht und unmittelbar darauf mit dem Rollout auf die aktuellen Pixel-Smartphones begonnen. Aber auch Samsung war in diesem Jahr erneut sehr schnell dran und hat bereits die ersten Smartphones mit dem neuen Betriebssystem versorgt. Jetzt wurde ein Zeitplan bekannt, laut dem in den nächsten zwei Wochen sehr viele Samsung-Smartphones das Update auf Android 14 erhalten sollen.



Samsung gilt in puncto Android-Updates mittlerweile als Musterschüler, denn man setzt nicht nur die Sicherheitsupdates schnell um, sondern bringt auch Betriebssystem-Updates deutlich schneller als in den letzten Jahren sowie die Konkurrenz auf die Geräte – und das für einen großen Teil der Geräte. Schon im Oktober wurde Android 14 auf die Galaxy S23-Smartphones ausgerollt und in diesen Tagen wird die nächste Stufe gezündet.

Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die offizielle Liste der Samsung-Smartphones für Android 14 gezeigt, die allerdings keinen Zeitplan enthielt. Aber das ändert sich jetzt, denn nun ist ein Zeitplan für Europa bekannt geworden, der trotz rumänischer Herkunft für alle Länder gelten soll. Laut diesem wird Samsung innerhalb der nächsten zwei Wochen den größten Teil des aktuellen Portfolios mit Android 14 versorgen und den gesamten Rollout bereits im Dezember vollständig abgeschlossen haben.

Das freut nicht nur die Samsung-Nutzer, sondern auch Google und dessen Bestrebungen, die Versionsverteilung immer weiter zu optimieren. Erst vor wenigen Tagen hatte sich gezeigt, dass die Android-Fragmentierung besser wird und wenn der ewige Marktführer Samsung das gesamte aktuelle Portfolio innerhalb von zwei Monaten aktualisiert, dann hat das einen großen Einfluss. Hier die Liste, die zwar nicht offiziell veröffentlicht wurde, aber deren vergangene Daten (und auch das heutige Datum) sich als korrekt erwiesen haben.









Veröffentlichungswoche Modell Voraussichtliches Erscheinungsdatum W43 Galaxy S23 30.10.2023 Galaxy S23 Ultra 30.10.2023 Galaxy S23+ 30.10.2023 W45 Galaxy A34 5G 13.11.2023 Galaxy A54 5G 13.11.2023 Galaxy S22 15.11.2023 Galaxy S22 Ultra 15.11.2023 Galaxy S22+ 15.11.2023 Galaxy S23 FE 20.11.2023 Galaxy Z Flip5 13.11.2023 Galaxy Z Fold5 13.11.2023 Galaxy A14 5G Es ist noch nicht entschieden W46 Galaxy A13 5G 20.11.2023 Galaxy A33 5G 20.11.2023 Galaxy A52 27.11.2023 Galaxy A52s 5G 27.11.2023 Galaxy A53 5G 20.11.2023 Galaxy A72 30.11.2023 Galaxy S21 5G 20.11.2023 Galaxy S21 FE 5G 24.11.2023 Galaxy S21 Ultra 5G 20.11.2023 Galaxy S21+ 5G 20.11.2023 Galaxy Z Flip4 20.11.2023 Galaxy Z Fold4 20.11.2023 W47 Galaxy A13 27.11.2023 Galaxy A14 Es ist noch nicht entschieden Galaxy A23 5G 27.11.2023 Galaxy A25 5G 12.01.2023 Galaxy A52 5G Es ist noch nicht entschieden Galaxy Tab A7 Lite Es ist noch nicht entschieden Galaxy Z Flip3 5G 27.11.2023 Galaxy Z Fold3 5G 27.11.2023 W48 Galaxy A04s 12.04.2023 W49 Galaxy XCover5 12.08.2023 Es ist noch nicht entschieden Galaxy A05s Es ist noch nicht entschieden

Letzte Aktualisierung am 10.11.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Samsung Community]