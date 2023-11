Gboard: Googles Tastatur-App verändert Landscape-Modus – startet im Schwebemodus (Screenshots)

Viele Nutzer der Tastatur-App Gboard dürften diese im Portrait-Modus bei „normaler“ Smartphone-Haltung verwenden, um Texte einzugeben. Die vertikale Landscape-Nutzung ist nur wenig komfortabel, doch jetzt arbeiten die Entwickler daran, dieses seit jeher bestehende Problem zumindest ein wenig abzuschwächen: Die Tastatur startet automatisch im Schwebemodus.



Ob das Smartphone primär im Landscape- oder Portrait-Modus genutzt wird, hängt unter anderem von den verwendeten Apps und den persönlichen Vorlieben ab. Doch beim Tippen dürften auch viele Landscape-Nutzer das Smartphone um 90 Grad drehen. Der Grund liegt in der Natur einer Bildschirmtastatur, die sich dann über das gesamte Display erstreckt und kaum Platz für das Eingabefeld oder die darunterliegende App lässt. Das weiß man natürlich auch beim Gboard-Team und hat sich jetzt Abhilfe einfallen lassen.

Wird das Smartphone im Landscape-Modus gehalten und die Tastatur-App geöffnet, startet diese in der Beta-Version standardmäßig in der schwebenden Ansicht. Diese füllt nicht die gesamte Displaybreite, nicht die gesamte Höhe und lässt sich wie gewohnt nutzen: Die Oberfläche der Tastatur-App lässt sich frei verschieben und auch in der Größe verändern. Dadurch wird der Blick auf die dahinterliegende App, für die die Eingabe gedacht ist, frei. Die Einstellung wird in der App gespeichert, sodass diese beim nächsten Aufruf an gleicher Stelle und in gleicher Größe startet.

Sicherlich auch nicht ganz ideal, aber besser als die derzeitige Lösung. Derzeit ist das für alle Beta-Nutzer verfügbar und dürfte sehr schnell den Weg in die stabile Version finden.

