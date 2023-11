Google Fotos: Magischer Editor bekommt generative KI – soll neue Objekte erstellen und einfügen (Teardown)

Vor einigen Wochen ist der magische Editor in Google Fotos gestartet und dürfte seitdem schon so einigen experimentierfreudigen Nutzern dabei geholfen haben, Fotos mit nur wenig Aufwand zu optimieren. Die Stärken liegen vor allem bei der Auswahl, Verschiebung oder Entfernung von Objekten, aber schon sehr bald dürfte ein neues starkes Feature dazustoßen: Ein generativer Bildgenerator für zusätzliche Objekte.



Im Rahmen eines Teardowns sind kürzlich die Grenzen des magischen Editors in Google Fotos bekannt geworden, die etwa bei der Bearbeitung von Gesichtern oder Dokumenten gezogen werden. Der Teardown hat aber noch mehr Interessantes hervorgebracht, das schon bald für alle Nutzer ausgerollt werden dürfte: Eine generative KI soll Objekte, Hintergründe oder vielleicht auch ganze Motive erstellen und diese in das Bild einfügen.

KI-Bildgeneratoren haben sich in den letzten Monaten schnell verbreitet, sodass man sich recht genau vorstellen kann, was die Nutzer an dieser Stelle erwartet. Interessant wird es allerdings sein, wie sehr sich die Google Fotos-Algorithmen auf eine völlige inhaltliche Änderung des Bildes einlassen – denn genau das will man trotz aller Effekt verändern. Und so geht auch aus dem Teardown hervor, dass Motive aufgrund bestimmter Eingaben nicht erzeugt werden.

Noch ließ sich das Feature auch über interne Schalter nicht aktivieren und ausprobieren, was aufgrund der praktischen Umsetzung auf Googles Servern aber nicht weiter verwunderlich ist. Gut möglich, dass man die neue Funktion schon in wenigen Wochen rund um den Pixel Feature Drop ausrollen wird.

[Android Authority]