GMail: Verwandelt Google die Mail-Plattform in einen Messenger? Neue Features für schnelle Antworten

Googles GMail feiert im nächsten Jahr den 20. Geburtstag und hat im Laufe der letzten knapp zwei Jahrzehnte das eine oder andere Mal Features eingeführt, die über die technischen Möglichkeiten einer E-Mail hinausgehen. Jetzt scheint man das Medium weiter modernisieren und vielleicht auch ein wenig beschleunigen zu wollen. Denn die jüngsten Entwicklungen zeigen: Google drückt GMail in Richtung Messenger.



Google bastelt seit zwei Jahrzehnten an GMail und hat immer wieder Technologien und Möglichkeiten eingeführt, die rein technisch bei einer E-Mail eigentlich gar nicht möglich sind und somit durch eigene Lösungen umgesetzt werden müssen. Dazu könnte man geplante Mails, zurückholbare Mails oder auch die sicheren E-Mails zählen. Doch während die E-Mail einmal als sehr schnelles Medium galt (im Vergleich zur Post), gilt es heute im Zeitalter der ständigen Messenger-Erreichbarkeit als langsames Medium. Das dürfte das GMail-Team ändern wollen.

Denn man arbeitet derzeit an einigen Projekten, die den E-Mail-Alltag beschleunigen sollen und eigentlich gar nicht zu dieser Technologie passen. Erst vor wenigen Wochen wurden die Emoji-Reaktionen eingeführt, was ich erst kürzlich mit „Google zerstört die E-Mail“ kommentiert hatte. Denn tatsächlich sind Emoji-Reaktionen nicht unbedingt das, was man bei einer E-Mail erwartet. Vor allem nicht bei der Umsetzung der Kommunikation mit anderen Mailanbietern.

Dem folgt in diesen Tagen eine neue Antworten-Oberfläche, die mehr an einen Messenger als an ein typisches E-Mail-Feld erinnert. Beides hat den Zweck, dass die Nutzer sehr schnell antworten oder zumindest reagieren sollen. In Kombination mit den mehr oder wenig automatisch verfassten KI-Mails ergibt sich daraus eine ganz neue Dynamik. Und somit lässt sich das schnell zusammenfassen: GMail entwickelt sich in Richtung Messenger und wir dürfen gespannt sein, was da noch folgt.

