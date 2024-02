Pixel Fold 2: Googles neues faltbares Smartphone verschiebt sich wohl in den Herbst – bringt Tensor G4

Google dürfte in diesem Jahr das neue faltbare Smartphone Pixel Fold 2 vorstellen, über das trotz der erwarteten zeitlichen Nähe bisher noch nichts bekannt gewesen ist. Jetzt sind erste Details zum kommenden Smartphone durchgesickert, die das bisherige Info-Vakuum erklären: Der angeblich verbaute Tensor-SoC der vierten Generation lässt vermuten, dass der Start um mehrere Monate verschoben wird.



Erst vor wenigen Tagen hatte ich hier im Blog darüber spekuliert, dass sich die beiden Geräte Pixel Fold 2 und Pixel Tablet 2 verschieben und jetzt scheint sich das zumindest für das faltbare Smartphone zu bestätigen. Denn ein aktueller Leak verrät erste Spezifikationen, die unter anderem verraten, dass als SoC der Tensor G4 verbaut sein soll. Dabei handelt es sich um die vierte Generation von Googles eigener SoC-Linie.

Bisher war es so, dass eine neue Tensor-Generation im Herbst mit dem jeweils neuen Pixel-Flaggschiff eingeführt wird. Es ist nicht zu erwarten, dass das in diesem Jahr anders ist, denn der Tensor G3 (dritte Generation) ist gerade einmal vier Monate alt und wird wohl nicht schon im Mai abgelöst. Daher erwarten wir, dass das Pixel Fold 2 nicht im Mai dieses Jahres auf den Markt kommen, sondern auf den Oktober verschoben wird. Angesichts der letztjährigen Verschiebungen ist das gar nicht überraschend, denn das Fold war angeblich von Beginn an als Herbstgerät geplant. Somit dürfte eher die erste Generation vom vergangenen Jahr die Ausnahme bilden.

Ich denke, dass ein Pixel Fold im Herbst sinnvoller ist, als dieses im Mai parallel zu einem Pixel Tablet oder einem Budget-Gerät – in diesem Jahr das Pixel 8a – vorzustellen. Bestätigt ist diese vermeintliche Verschiebung bisher nicht, doch die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr hoch. Neben dem verbauten Tensor G4 wurde bekannt, dass Google ganze 16 GB RAM in das faltbare Smartphone packen wird – eine Vervierfachung im Vergleich zur ersten Generation.

