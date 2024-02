Die Auswahl der perfekten Domain: 7 Tipps für mehr Online-Erfolg bei Google

Ein gut gewählter Domainname ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg einer Website bei Google und anderen Suchmaschinen. Dabei dient die Domain längst nicht nur als digitale Adresse, sondern nimmt auch signifikanten Einfluss auf die Auffindbarkeit der Website, deren Ranking sowie die Nutzererfahrung. Aus diesem Grund ist es ratsam, sich an einigen Tipps zu orientieren, um den Online-Erfolg bei Google zu gewährleisten.



Tipp 1: Die Relevanz ist entscheidend

Der Aspekte der Relevanz spielt bei der Bewertung durch Google eine wesentliche Rolle. Eine relevante Domain trägt dazu bei, dass Nutzer und Suchmaschinen die Inhalte der Website besser verstehen und einordnen können. Oftmals wird dabei jedoch nicht beachtet, dass sich die Relevanz aus einer Vielzahl an Faktoren zusammensetzt, die allesamt berücksichtigt werden sollten. Prinzipiell muss zudem festgehalten werden, dass die Domain den ersten Anhaltspunkt für Besucher darstellt und somit wesentlich dazu beiträgt, ob jemand die Website letztlich aufruft, oder nicht.

Aus diesem Grund sollte die Domain das Thema oder den Inhalt der Website klar und deutlich kommunizieren. Potenzielle Besucher sollten bereits beim Klick auf die Domain eine Vorstellung dessen haben, welche Art von Informationen, Produkten oder Dienstleistungen dort auf ihn warten. Eine Website, die beispielsweise den Begriff „Sportnachrichten“ in der Domain trägt, sagt mehr über den Inhalt aus als es bei „MaxMustermann-Shop“ der Fall ist. Eine Homepage erstellen bei Hostech mag aufgrund der einfachen Bedienbarkeit einfach sein. Für den späteren Erfolg ist es trotz guter Designs und facettenreichen Gestaltungsmöglichkeiten entscheidend, dass die Domain sinnvoll gewählt ist und dem Benutzer eine klare Vorstellung über die Inhalte bietet.

Auch gilt es zu bedenken, dass Suchmaschinen wie Google die Relevanz einer Website für bestimmte Suchanfragen unter anderem anhand des Domainnamens ermittelt. Wird das Hauptthema der Website durch die Domain gut wiedergegeben, steigen die Chancen für relevante Suchanfragen besser zu ranken. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die Algorithmen von Google darauf abzielen, Nutzern die relevantesten und qualitativ hochwertigsten Ergebnisse zu präsentieren.

Ferner wirkt sich eine relevante Domain auf die Wahrscheinlichkeit aus, dass Besucher auf die Website klicken und sich intensiver mit den Inhalten befassen. Sofern bereits die Domain das Interesse potenzielle Besucher und Kunden weckt, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Produkte oder Dienstleistungen gekauft werden.

Zu guter Letzt wirkt sich die relevante Domain mitunter gar auf die Markenidentität aus. Domainnamen, die das Thema, ein Produkt oder eine Dienstleistung klar kommunizieren, stärkt dies das Vertrauen der Nutzer in die Glaubwürdigkeit der repräsentierten Marke.

Tipp 2: Kurz und prägnant

Die Länge und Prägnanz einer Domain sind wichtige Faktoren, die oft unterschätzt werden, aber einen signifikanten Einfluss auf den Online-Erfolg einer Website haben können. Dies gilt insbesondere für den hart umkämpften Markt bei Google.

Generell lässt sich festhalten, dass kurze Domainnamen einfacher zu merken und auch einzugeben sind. Je einfacher sich Nutzer an eine Domain erinnern können, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Website erneut besuchen oder gar anderen weiterempfehlen. Ein kurzer Domainname ist zudem einfacher zu kommunizieren – sei es auf mündlicher oder schriftlicher

Ebene. Dies erleichtert die Weiterverbreitung im Vergleich zu Websites mit einer langen oder unkomplizierten Domain. Ein weiterer Vorteil einer möglichst kurzen Domain findet sich in der Nutzererfahrung, da Besucher der Website weniger Zeit benötigen, um die Domain einzugeben. Vor allem in Zeiten der Smartphones und Tablets ist dies von großer Bedeutung.

Positiver Nebeneffekt einer kurzen Domain ist das oftmals ansprechendere Erscheinungsbild. Websites mit kurzer und aussagekräftiger Domain wirken in der Regel professioneller und hochwertiger, wodurch das Vertrauen der Nutzer in die Marke ebenfalls gesteigert wird.

Bei der Auswahl einer kurzen und prägnanten Domain sollten jedoch auch einige Faktoren berücksichtigt werden. So gilt es zu bedenken, dass kurze Domainnamen oftmals bereits vergeben sind. Somit kann es eine echte Herausforderung darstellen, einen Domainnamen zu finden, der einerseits verfügbar ist und andererseits den Anforderungen der Website selbst entspricht. Dabei sollte stets sichergestellt sein, dass der Domainname immer noch das Thema oder den Inhalt der Website klar widerspiegelt und zur Markenbildung beiträgt. Je nach Anforderungen kann es sinnvoll sein, sich an den umsatzstärksten Suchbegriffen von Google zu orientieren, sofern diese in den Domainnamen passen.









Tipp 3: Vermeidung von Sonderzeichen und Zahlen

Die Verwendung von Sonderzeichen und Zahlen in einer Domain ist nicht zu empfehlen, da diese die Lesbarkeit und Merkfähigkeit negativ beeinflussen könnten. Folglich ist es ratsam, etwaige Zeichen generell zu vermeiden – insbesondere wenn eine langfristige gute Positionierung bei Google das Ziel ist.

Neben dem Einfluss auf die Nutzererfahrung ist es erneut Google, dessen Algorithmen an dieser Stelle einen großen Einfluss nehmen. Google bevorzugt, wie auch andere Suchmaschinen, einfache und leicht zu verstehende Domains. Domains mit Sonderzeichen und Zahlen laufen daher Gefahr, dass sich die Verwendung negativ auf das Ranking in den Suchergebnissen auswirkt.

Tipp 4: Vermeidung von Markenrechtsverletzungen

Das Letzte, was eine Domain nach sich ziehen sollte, sind rechtliche Streitigkeiten. Dies gilt vor allem mit Blick auf potenzielle Markenrechtsverletzungen. Sofern man sich einen Domainnamen überlegt hat, sollte der nächste Schritt unweigerlich die Überprüfung auf Markenrechtsverletzungen sein. Dies umfasst die Überprüfung von Markenregistern, Handelsmarken und anderer geschützter Bezeichnungen, die dem gewählten Domainnamen ähnlich sind. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Domain umbenannt werden muss. Zudem können Kläger mitunter gar Schadensersatzzahlungen geltend machen, wenn durch die Domain ein Verdienstausfall zu befürchten ist.

Auch wenn es keine Hinweise auf eine direkte Markenrechtsverletzung gibt, sollten weitere Nachforschungen angestellt werden, ehe der Domainname registriert wird. Es ist aus diesem Grund äußerst wichtig, die Verfügbarkeit eines Domainnamens gründlich zu überprüfen und sicherzustellen, dass er nicht bereits von einem anderen Inhaber registriert wurde, um künftige Streitigkeiten oder gar rechtliche Probleme zu vermeiden.

Im Zweifel ist es angeraten, sich Hilfe bei einem Rechtsexperten oder einem Anwalt zu suchen. Diese können das Risiko auf Markenrechtsverletzungen bewerten und bei Bedarf geeignete Maßnahmen vorschlagen, um rechtliche Probleme zu umgehen.

Tipp 5: Lokale Zielgruppen ansprechen

Je nach Ziel der Website kann die Domain eine gezielte Ansprache für lokale Zielgruppen darstellen. Dies gilt in erster Linie für Dienstleistungen oder Produkte, die lokal angeboten werden. Eine geografisch verankerte Domain kann dazu beitragen, die Relevanz und Sichtbarkeit einer Website bei Google für lokale Suchanfragen zu verbessern.

Als gutes Beispiel für lokale Dienstleistungen lassen sich Ärzte anführen. Wer mithilfe von Suchmaschinen nach Ärzten sucht, der such in den meisten Fällen Ärzte in der Nähe. Durch den regionalen Bezug im Domainnamen wissen Besucher direkt, wo sie den Arzt finden können, während Google die Auffindbarkeit inmitten der lokalen Suchanfragen für die Website erhöht. Die Integration branchenspezifischer Keywords in den Domainnamen kann ein weiterer Schritt sein, um lokale Zielgruppen anzusprechen und die Sichtbarkeit bei Suchmaschinen wie Google zu steigern. „ArztBerlin“ wird bereits auf den ersten Blick mehr Nutzer ansprechen, als es beispielsweise beim Domainnamen „FachärzteMustermann“ der Fall wäre, da der regionale Bezug bei letztgenannter Domain nicht deutlich wird.

Neben dem eigentlichen Domainnamen können Betreiber von Webseiten noch mehr unternehmen, um ihre lokale Sichtbarkeit zu erhöhen. Die Optimierung der Website-Inhalte und Meta-Tags für lokale Suchanfragen kann ebenfalls dazu beitragen, lokale Zielgruppen anzusprechen. Dieser Vorgang beinhaltet die Einbindung von geografischen Schlagworten und Standortangaben in den Meta-Tags, Titeln und Beschreibungen, jedoch nicht im Domainnamen.

Tipp 6: Verwendung von Keywords

Wenngleich bereits angeführt wurde, dass Domainnamen möglichst kurz sein sollten, gilt dies nicht in allen Fällen. Je nach Bedarf kann die Integration relevanter Keywords im Domainnamen einen positiven Einfluss auf die Ranking-Kriterien bei Google haben und dabei helfen, potenzielle Besucher auf die Website zu locken. Bei Keywords handelt es sich konkret um Begriffe sowie Phrasen, die seitens der Nutzer in Suchmaschinen eingegeben werden, um entsprechend relevante Ergebnisse zu erhalten.

Wichtigster Aspekt hierbei ist die Wahl der Keywords. Sofern ein Keyword Teil des Domainnamens werden soll, sollte das Keyword möglichst eng mit dem Thema oder dem Inhalt der Website verbunden sein. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Algorithmen von Google negativ greifen. Darüber hinaus sollten etwaige Keywords in jedem Fall prägnant sein, um die Verständlichkeit und Merkfähigkeit der Domain zu verbessern. Lange oder komplexe Keywords beeinträchtigen hingegen die Benutzerfreundlichkeit.









Tipp 7: Flexibilität für zukünftige Erweiterungen

Eine Domain mit Flexibilität ist ein wesentlicher Schritt für jene, die langfristigen Erfolg anstreben und zugleich gewillt sind, auf Anforderungen und Veränderungen zu reagieren. Flexibilität in der Domain ermöglicht es der Website, sich weiterzuentwickeln, neue Produkte oder Dienstleistungen anzubieten und sich gegebenenfalls auf neue Zielgruppen auszurichten. Dabei entstehen gleich mehrere Vorteile, die es zu kennen gilt.

Durch die Verwendung eines generischen und branchenunabhängigen Domainnamen wird sichergestellt, dass der Name nicht auf ein konkretes Produkt, eine Dienstleistung oder auf lokale Angebote hinweist. Somit kann das Angebot im Laufe der Zeit überarbeitet und angepasst werden, ohne dass der Domainname veraltet oder gar irrelevant wird.

Bei der Auswahl einer Domain ist es wichtig, langfristig zu planen und die zukünftige Entwicklung der Website und ihres Angebots zu berücksichtigen. So trägt eine sorgfältige Auswahl des Domainnamens dazu bei, die Website langfristig und erfolgreich zu betreiben – selbst wenn die Marktbedingungen oder Kundenanforderungen ändern.

Fazit: Mit den richtigen Tipps zum Erfolg

Die aufgeführten Tipps stellen eine grobe Richtlinie dar, um zu verstehen, welchen Einfluss die Domain auf den Online-Erfolg bei Google hat und wie sich dieser maßgeblich beeinflussen lässt. Es

gilt jedoch stets zu beachten, dass es nicht möglich ist, alle Tipps gleichzeitig zu berücksichtigen. Welche Tipps für welche Art von Website ratsam sind, sollte stets von der Ausrichtung der Website und ihren spezifischen Anforderungen abhängig gemacht werden.