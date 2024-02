Android 15, Gemini-Upgrade, Driving Mode-Aus: Großes Google-Update dürfte heute wichtige Neuerungen bringen

Es ist der 7. Februar, eigentlich ein gewöhnlicher Mittwoch – doch bei Google dürfte der heutige Tag sehr interessant werden. Denn es stehen gleich drei größere Änderungen an, die womögliche allesamt miteinander zusammenhängen: Wir erwarten den großen Gemini-Launch, leider das Aus des Google Assistant Driving Mode sowie den Start von Android 15.



Die letzten Tage konnte man gewissermaßen als die Ruhe vor dem Sturm bezeichnen, denn ab heute Nachmittag/Abend dürfte Google eine ganze Reihe von großen Ankündigungen veröffentlichen. Die seit Monaten in Vorbereitung befindlichen Projekte kommen zu einem vorläufigen Abschluss, wobei sicherlich nicht alles bei allen Nutzern auf viel Gegenliebe stoßen wird. Hier findet ihr einen schnellen Überblick über die drei Dinge, die wir für heute erwarten.

Bard wird zu Gemini

Die Künstliche Intelligenz ist ohne Frage seit vielen Monaten und auch auf absehbare Zeit das große Thema. Nachdem Google im vergangenen Jahr mit Bard wichtige Grundsteine gelegt hat, will man mit dem riesigen Gemini-Neustart nun darauf aufbauen und die Reichweite deutlich erhöhen. Dazu wird der Start von Gemini Advanced gehören, die Veröffentlichung des Hochleistungsmodells Gemini Ultra, die Ablöse des Google Assistant durch Gemini und einiges mehr.

Erst am Wochenende hat uns ein großer Leak verraten, was wir erwarten dürfen, wir haben natürlich bereits ausführlich darüber berichtet. Der geleakte Changelog trug das Datum 7. Februar, sodass zumindest planmäßig im Laufe des heutigen Tages der Startknopf gedrückt werden sollte.

» Das steckt im großen Gemini-Neustart









Das Aus für den Driving Mode

Laut einer App-internen Ankündigung wird Google am heutigen 7. Februar den Assistant Driving Mode in Google Maps einstellen und nur noch das Assistant-Icon für die Spracheingabe bestehen lassen. Es ist zu vermuten, dass dies mit der Umstellung auf Gemini in Verbindung steht und daher nur noch die Spracheingabe übrig bleiben kann. Anders lässt sich die sehr knappe Frist zwischen Ankündigung und Umsetzung der Einstellung kaum erklären.

» Alle Infos zur Driving Mode-Einstellung

Android 15 & Android 14 QPR2

Ebenfalls für den heutigen Mittwoch erwarten wir die Veröffentlichung der ersten Android 15 Developer Preview. Bisher ist dazu zwar nichts bekannt geworden, doch die Release-Daten der letzten Jahre lassen vermuten, dass es am heutigen 7. Februar so weit sein wird. Weil Gemini ziemlich sicher tief in Android verwurzelt werden soll, würde auch das in guter Verbindung mit dem erwarteten Gemini-Release stehen.

Und wir wollen natürlich auch nicht vergessen, dass die neue Zwischenversion Android 14 QPR2 in den Startlöchern steht, die parallel dazu ebenfalls heute Abend veröffentlicht werden könnte.

» Alle Infos zum erwarteten Android 15

