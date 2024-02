Android Auto am Smartphone: Verwirrung um den Driving Mode – wird eingestellt, aber bleibt bestehen

Google wird schon am Mittwoch den Android Auto-Ableger Google Assistant Driving Mode einstellen und es Nutzern der Smartphone-Version wieder einmal unnötig schwer machen. Zumindest dachten wir das bisher, doch jetzt hat sich das Unternehmen zu Wort gemeldet und verkündet, dass man es nicht nur unnötig schwer, sondern auch noch unnötig kompliziert machen wird. Denn trotz Einstellung wird der Driving Mode nicht verschwinden.



Bekannt war es schon seit längerer Zeit, doch erst seit dieser Woche werden Nutzer des Android Auto-Nachfolgers Google Assistant Driving Mode darüber informiert, dass die Oberfläche in wenigen Tagen eingestellt wird und somit das letzte Überbleibsel von Android Auto am Smartphone-Display verschwindet. Doch genauso überraschend wie diese Meldung nur wenige Tage vor der erwarteten Einstellung am 7. Februar kommt, hat sich Google jetzt offiziell zu Wort gemeldet, es damit aber nicht wirklich besser gemacht.

Google Assistant Driving Mode wird nicht eingestellt, aber verschwindet dennoch

Denn obwohl die App selbst eine Einstellung suggeriert, sieht man bei Google ganz anders: Der Google Assistant Driving Mode wird NICHT eingestellt, sondern verliert lediglich seine Hauptfunktion. Der App Launcher zum Aufruf anderer Apps geht verloren und alles was noch übrig bleibt, ist das Google Assistant-Icon zum Aufruf der Sprachsteuerung. Die ebenfalls verbleibende Mediensteuerung ist ein Teil der Google Maps Navigation.

Faktisch bleibt von diesem Modus also nur das Icon bestehen, mit dem sich die Spracheingabe starten lässt. Ob man das tatsächlich als „Driving Mode“ bezeichnen will, sei mal dahingestellt. Natürlich ist das Icon sehr praktisch, aber wer ohnehin die Spracheingabe nutzen will, kann das auch per „Hey Google“ tun, sodass das Icon selbst sicherlich nicht die Bezeichnung eines Fahrmodus verdient.









Auf die Details kommt es an

This view is going away in February

Man muss bei Google auf Details achten: In der Meldung heißt es, dass „Diese Darstellung im Februar eingestellt wird“. Es ist nicht die Rede vom Fahrmodus selbst, sondern nur von dieser einen Ansicht. Dass das von allen Medien und Nutzern falsch interpretiert wurde, ist bei Googles Strategie-Chaos rund um Android Auto am Smartphone nicht verwunderlich. Faktisch ist der App Launcher zwar die Hauptfunktion und somit ist die Aussage der Einstellung nicht falsch, aber Google hätte das gerne anders dargestellt. Ein Mikrofon-Icon ist der Modus. Punkt.

Ich vermute, dass diese Klarstellung gegenüber den Medien einfach nur den Grund hat, weil man intern noch vom Google Assistant spricht und daher keine Einstellung bestätigen kann. Am aktuellen Assistant-Bard-Gemini-Chaos sehen wir schon, wie unklar diese Linie bei Google derzeit ist. Durch all die Umbenennungen und Wendungen ist es so, dass wir nicht einmal wissen, was da eigentlich eingestellt wird bzw. was erhalten bleibt. Zur Auswahl stehen Google Assistant Driving Mode und Google Maps Driving Mode, bei denen es sich um unterschiedliche Produkte handelt, deren Grenzen aber so fließend sind, dass sie kaum auseinandergehalten werden können…

