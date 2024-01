Android Auto & Waze: Sprachsteuerung hat wohl seit längerer Zeit Probleme – kaum bis gar nicht nutzbar

Gerade für Nutzer von Android Auto ist die Sprachsteuerung sehr wichtig und vor allem während der Fahrt praktisch nicht zu ersetzen – das gilt natürlich auch für Googles zweite Navigations-App Waze. Doch offenbar schon seit Anfang des Jahres gibt es Probleme mit der Sprachsteuerung im Auto, die von Waze trotz Erkennung einfach ignoriert wird.



Die Navigations-App Waze lässt sich, so wie viele andere Navi-Apps und Oberflächen in Android Auto, in den wichtigsten Bereichen per Sprache steuern. Nachdem die gesamte Waze-Sprachsteuerung im Frühjahr umgebaut wurde, gibt es jetzt Berichte über längerfristige Probleme. Glaubt man den Schilderungen der Nutzer, dann funktioniert die Waze-Sprachsteuerung unter Android Auto schon seit Anfang des Jahres nicht mehr richtig bis überhaupt nicht mehr.

Betroffen ist die gesamte Sprachsteuerung, wobei sich das Problem noch nicht auf den Google Assistant als Zuhörer oder Waze als ausführende App eingrenzen lässt. Denn die Aufforderungen werden vom Google Assistant korrekt erkannt und auch mit Rückmeldungen bedacht, kommen aber wohl nicht bei Waze an. Es sind nicht alle Nutzer betroffen, aber der Kreis der Betroffenen wächst immer weiter, doch bisher hat sich Google noch nicht zu Wort gemeldet.

Google Maps als größte Alternative ist von den Problemen nicht betroffen, ebenso wenig wie andere Navigations-Apps.

[9to5Google]

