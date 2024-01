Android: Aus Bard wird Gemini – Google gibt dem KI-ChatBot schon wieder einen neuen Namen (Screenshot)

Google wird dem KI-ChatBot Bard in Kürze ein sehr großes Update spendieren, das diesen unter anderem den Weg auf die Android-Smartphones ebnen soll. Schon seit der ersten Ankündigung ist bekannt, dass man für diesen Schritt die Unterstützung des Google Assistant und dessen Reichweite nutzen wird, doch bei der Namensgebung ist man sich offenbar noch immer nicht ganz sicher. Denn jetzt ist schon wieder ein neuer Name aufgetaucht.



Es ist noch keine zwei Monate her, dass Google das neue Produkt Google Assistant with Bard angekündigt hat, das die Stärken des KI-ChatBot und des Assistant unter einem Dach zusammenführen soll. Die Bezeichnung kann man seit Anfang an eigentlich nur als Kompromiss bezeichnen, denn dass das kein echter und leicht über die Lippen gehender Produktname ist, muss jedem klar sein. Das hat man auch bei Google eingesehen und das Produkt kürzlich intern in Bard umbenannt. Man verabschiedete sich von der Marke „Assistant“.

Und jetzt gibt es wieder ein Update der Google-App für Android, die noch einmal einen ganz neuen Namen ins Spiel bringt: Aus Bard wird plötzlich Gemini. Aus der Zusammenführung von Assistant und Bard könnte also noch einmal ein ganz neuer Produktname entstehen. Doch auch wenn Gemini vielleicht etwas schöner klingt als Bard, dürfte das auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein und könnte eher für Verwirrungen sorgen. Dazu müsst ihr wissen, dass Gemini die offizielle Bezeichnung für Googles aktuelles KI-Modell ist.

Gemini ist sozusagen nur der technische Unterbau, den man zwar im Marketing erwähnt, der aber selbst kein Einzelprodukt ist. Die interne Umbenennung scheint übrigens schon wieder weit fortgeschritten zu sein, denn unter anderem spricht man auch von „Gemini Advanced“ statt Bard Advanced sowie „Gemini Advanced powered by Gemini Ultra“. Ja, wirklich. Und da sehen wir schon, warum das vielleicht keine gute Idee ist…

