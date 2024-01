Android: Bard ersetzt den Google Assistant – Pixel Tips-App zeigt die neue Oberfläche im Einsatz (Video)

Google wird dem KI-ChatBot Bard schon sehr bald ein riesiges Update spendieren, das diesen unter anderem über den Umweg der Assistant-Infrastruktur auf die Android-Smartphones bringen wird. Jetzt ist ein offizielles Video durchgesickert, das uns den neuen Assistenten im Einsatz zeigt sowie dessen Möglichkeiten und Aufrufmethoden beleuchtet. Auch dabei wird deutlich, dass man sich in puncto Markennamen wohl erst in jüngster Zeit umentschieden hat.



Google hat schon vor einigen Monaten das riesige Update für Bard angekündigt und dieses für Anfang 2024 in Aussicht gestellt. Das Ganze scheint sich zu verzögern, aber alle damit in Verbindung stehenden Einzelprojekte stehen bereits in den Startlöchern und warten wohl nur noch darauf, dass jemand den Startknopf drückt. Zum Update gehört unter anderem Bard Advanced mit seinen vielen neuen Möglichkeiten, aber auch die Zusammenführung mit dem Google Assistant.

Zu Beginn war von „Google Assistant with Bard“ die Rede, doch mittlerweile wissen wir, dass das Produkt schlussendlich nur noch als „Bard“ starten und die Marke Google Assistant fallen lassen wird. Diese Entscheidung dürfte erst recht spät getroffen worden sein, denn auch im jetzt geleakten Promovideo sind beide Bezeichnungen zu sehen. Die Rede ist von „Assistant with Bard“, gezeigt wird aber nur das Bard-Icon. Man lässt also auch das bekannte Icon des Assistant fallen.

Das unten eingebundene Video stammt aus der offiziellen Pixel Tips-App, die bereits mit einem Demovideo versorgt worden ist. Zugänglich war es bisher nicht, aber jetzt wissen wir, was uns beim Neustart des Assistenten erwarten wird. Es zeigt sich, dass Bard den Assistant unter Android vollständig ersetzen und den gleichen Funktionsumfang plus die vielen zusätzlichen KI-Möglichkeiten bieten wird.









Bisher ist nicht klar, wann diese Umstellung starten wird. In den Strings ist wohl von „202403“ die Rede, was auf das kommende Pixel Feature Drop für März hindeutet. Gut möglich, dass man aus diesem Grund in der vergangenen Woche das kleine Feature Drop veröffentlicht hat, um diesen Kanal nicht zu überlasten. Parallel dazu sollte auch Android 14 QPR2 erscheinen, das rein technisch aber in keiner Verbindung zum Bard-Neustart haben wird.

In den nächsten Wochen dürften noch weitere Details durchsickern, die uns noch vor dem offiziellen Neustart ein umfangreiches Bild geben. Interessanterweise ist im obigen Promovideo die Rede vom Aufruf per Bard-Icon, „Hey Google“ oder dem Power-Button. Alle drei werden derzeit auch für den Rückzug des Google Assistant aus dem Pixel Launcher beworben.

» Pixel Launcher: Google Assistant verschwindet aus der Suchleiste – wird durch die Google-Sprachsuche ersetzt

