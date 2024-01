Google Bard + Mein Gerät finden: Zwei wichtige Google-Produkte verzögern sich viel länger als erwartet

Wie die Zeit vergeht: Der erste Monat des Jahres ist fast schon wieder vorüber und wir warten nach wie vor auf zwei Google-Produkte, deren offizielle Ankündigung wir eigentlich im Januar verortet hatten: Sowohl der große Neustart von Mein Gerät finden als auch das riesige Update für den KI-ChatBot Google Bard kommen einfach nicht aus ihren Startlöchern heraus.



Gleich zu Beginn des Jahres haben wir euch gezeigt, welche Google-Produkte 2024 starten werden und neben den üblichen Verdächtigen von Android bis Chrome und Pixel waren auch zwei sehr wichtige neue Plattformen darunter, deren Start Google optimal auf der CES in Las Vegas hätte ankündigungen können. Doch bekanntlich war die erste große Messe des Jahres aus Google-Sicht sehr enttäuschend. Was angekündigt wurde, findet ihr in unserer Übersicht zu den Google-Neuerungen auf der CES 2024.

Mein Gerät finden

Längst überfällig ist der Neustart von Mein Gerät finden, den man eigentlich schon im Spätsommer 2023 durchführen wollte. Doch daraus ist nichts geworden, wobei man stets Apple den schwarzen Peter für den zurückgehaltenen Start in die Schuhe schiebt. Doch nachdem der Sommer 2023, der Herbst 2023 und schon ein großer Teil des Winter 2024 vergangen sind, richtet sich der Blick so langsam wieder Richtung Google. Und so kann man trotz aller Ankündigungen und sehr langfristigen Entwicklungen mittlerweile schon gar nicht mehr mit Sicherheit sagen, ob der Neustart in der damals gezeigten Form überhaupt noch kommt.

Denn Google hat bekanntlich sehr flexible Strategien und es ist niemals ausgeschlossen, dass man in der Zwischenzeit schon wieder neue, vermeintlich bessere, Ideen hat. Denn dann wird das bereits fix-fertige Produkt aus der Schublade geholt und zurück an das Reißbrett gebracht. Weil man es sich mit so manchem Hardware-Partner ohnehin schon vor Release verscherzt haben dürfte, ist das gar nicht mehr so unwahrscheinlich.

» Alle damaligen Infos zu ‚Mein Gerät finden‘









Bard Advanced / Bard für Android

Der zweite große Neustart betrifft den KI-ChatBot Bard. Derzeit ohne Frage ein Fokusprodukt, in dessen Weiterentwicklung man sehr viele Ressourcen steckt. Doch das oben bei ‚Mein Gerät finden‘ erwähnte gilt auch für Bard. Und so hat sich erst vor wenigen Tagen gezeigt, dass das vor gerade einmal zwei Monaten angekündigte „Google Assistant with Bard“ in der Form gar nicht mehr kommen wird. Man hat also kurz vor Release schon wieder die Strategie geändert.

Dass das große Bard-Update praktisch in der Schublade liegt (zahlreiche Leaks haben das in den letzten Wochen bewiesen) und dennoch weder auf der CES noch bei der Galaxy S24-Präsentation gezeigt wurde, spricht Bände. Eine halbherzige Ankündigung der neuen Bard-Möglichkeiten bzw. Gemini-Möglichkeiten war aufgrund des Galaxy S24-Marketings unumgänglich und natürlich will man einen Partner wie Samsung nicht verärgern, aber eine umfassende Ankündigung hat es dennoch bisher nicht gegeben.

Wir dürfen gespannt sein, wann Google das riesige Bard-Update ankündigt, das nicht nur funktional deutlich nachlegt. Denn neben neuen Features gibt es auch die Erweiterung auf Android-Smartphones sowie die kostenpflichtige Bard Advanced-Variante.

» Alle Infos zum riesigen Bard-Update