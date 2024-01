Android Auto: Googles Plattform überall kabellos nutzen – drei Testsieger-Dongles jetzt stark rabattiert (Amazon)

Googles Infotainment-Plattform Android Auto ist seit jeher auf eine ständige Verbindung zwischen Fahrzeugdisplay und Smartphone angewiesen, was sich aus technischen Gründen auch niemals ändern wird. Wer diese Verbindung ohne lästiges Kabel herstellen möchte, kann das mit den praktischen Wireless-Dongles tun. Derzeit scheint ein guter Zeitpunkt zum Kauf eines solchen Dongles zu sein, denn gleich drei von ihnen sind aktuell stark rabattiert.



Die Nutzung von Android Auto basierte in den ersten Jahren auf einer kabelgebundenen Verbindung zwischen Smartphone und Infotainment-Display, die zwar sehr einfach hergestellt werden kann, aber dennoch sowohl zu Beginn als auch während der Fahrt als störend empfunden werden kann. Zwar hat Google die kabellose Nutzung schon recht früh ermöglicht, diese aber lange Zeit auf sehr wenige Smartphones eingeschränkt. Zuerst nur die Pixel-Smartphones, später wenige Samsung-Smartphones und erst vor weniger als drei Jahren wurde es für alle Geräte geöffnet. Aus diesem Grund unterstützen die meisten damals verbauten Infotainment-Displays in den Fahrzeugen die kabellose Verbindung nicht.

Wer trotz inkompatiblen Display auf kabellose Nutzung setzen möchte, kann das mithilfe von Dongles tun, die mittlerweile recht zahlreich am Markt angeboten werden und grundsätzlich alle dasselbe tun. Die Dongles verbleiben im Fahrzeug und dienen als Brücke zur Verbindung zwischen Smartphone und Infotainment-Display. Konkret ist es so, dass das Smartphone den Dongle als Display erkennt, sich mit diesem verbindet und der Dongle wiederum alle Signale an das Infotainment-Display weiterleitet.

Zwar gibt es viele Dongles, doch die Bewertungen sind oftmals durchwachsen und es zeigt sich, dass eine stabile Verbindung nicht immer gewährleistet ist – was gerade im Auto bei der Fahrt aber einer der wichtigsten Punkte ist. Mit den folgenden drei Dongles habt ihr diese Probleme nicht, denn sie bilden die Top3 im jüngsten TechStage-Test.

Letzte Aktualisierung am 25.01.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!









Die Funktionsweise und Nutzung der Dongles ist schnell erklärt: Der Dongle bleibt im Optimalfall ständig mit dem Infotainment-Display verbunden und stellt die Brücke zwischen Display und Smartphone. Der Dongle gibt sich gegenüber dem Smartphone als Infotainment-Display aus, sodass sich das Smartphone mit dem Dongle statt dem Display verbindet. Ist die Verbindung hergestellt, leitet der Dongle wiederum das Bild- und Tonsignal des Smartphones an das Display weiter. Klingt gar nicht so kompliziert und ist es auch nicht.

Eine echte Einrichtung gibt es nicht. Einfach den Dongle anstöpseln und für den größtmöglichen Komfort eingesteckt lassen. Ist das Smartphone einmalig mit dem Dongle verbunden, lässt sich der Start von Android Auto automatisieren, sobald ihr ins Auto steigt und sich das Infotainment-Display einschaltet. Denn erst dann wird der Dongle mit Strom versorgt, startet innerhalb von etwa 20 Sekunden und die Verbindung wird automatisch hergestellt.

Dongles stark rabattiert

In diesen Tagen sind die drei Testsieger-Dongles bei Amazon stark rabattiert. Der Motorola MA1 kostet nur etwa 75 Euro statt 90 Euro, für den CarlinKit 5.0 zahlt ihr mit Coupon 75 Euro statt 100 Euro und für den OTTOCAST mit Coupon etwa 80 Euro statt 100 Euro. Klickt einfach auf die Direktlinks zu Amazon und vergesst bei letzten beiden nicht, vor der Bestellung den jeweiligen Coupon zu aktivieren.

Letzte Aktualisierung am 25.01.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[TechStage Test]