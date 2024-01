Android Automotive: Ford zeigt die neue Infotainment-Oberfläche – auch auf einem 48 Zoll-Display (Galerie)

Google und Ford haben schon vor drei Jahren eine enge Partnerschaft rund um Android Automotive angekündigt, das als Infotainment-Betriebssystem in neuen Fahrzeugen zum Einsatz kommen soll. In Kürze soll diese Kooperation endlich Früchte tragen, denn nun hat Ford die neue Oberfläche vorgestellt sowie die erste Verfügbarkeit angekündigt. Automotive scheint sich dabei auch in ein sehr breites 48 Zoll-Display integrieren zu lassen.



Android Automotive kommt als Unterbau oder auch als Einzelprodukt bereits in vielen Fahrzeugen zum Einsatz und mit Ford wird in Kürze der nächste große Hersteller einsteigen, der die Partnerschaft bereits 2021 verkündet hat. Jetzt hat Ford die Verfügbarkeit im Lincoln Nautilus in den USA angekündigt, den internationalen Rollout sowie die Ausweitung auf die gesamte Flotte aber weiterhin offengelassen. Auch jetzt ist das Ganze also mehr Teaser als echtes Produkt.

Android Automotive bildet den Unterbau für die Ford-Plattform „Ford and Lincoln Digital Experience“, ist aber dennoch deutlich zu erkennen. Große Anpassungen scheint Ford nicht vorgenommen zu haben, dafür hat man aber Schnittstellen für die möglichst breite Fahrzeugsteuerung vom Fensterheber bis zur Klimaanlage geöffnet und eine Reihe von Displayformen- und Größen gezeigt. Vom kleinen Display über größere Tablets bis hin zum zusätzlichen gigantischen 48 Zoll-Display, das über die gesamte Cockpit-Breite reicht, ist einiges dabei.

Schaut euch einfach einmal die veröffentlichten Bilder an, die einen guten Eindruck vom neuen Infotainment-Betriebssystem geben. Ich denke, es sieht ganz schick aus, auch wenn ich selbst kein Fan von den wirklich sehr dunklen Oberflächen und hervorspringenden Displays bin. Das riesige Display über die gesamte Cockpit-Fläche hingegen sieht schon interessant aus, war in der Form aber auch schon bei einigen anderen Fahrzeugherstellern auf Marketingbildern zu sehen.









[Android Automotive]