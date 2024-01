Google setzt weitere 1000 Mitarbeiter auf die Straße: Das ‚Search Quality Team‘ wird wohl durch KI ersetzt

Googles Personalabteilung hat in den letzten Wochen viel zu tun, denn das Unternehmen hat seit Beginn des Jahres weit über Tausend Mitarbeiter entlassen und erst vor wenigen Tagen weitere Stellenstreichungen in Aussicht gestellt. Diese finden offenbar nicht nur bei Google selbst, sondern auch bei externen Dienstleistern statt. Wie jetzt bekannt wurde, reduziert man das „Search Quality Team“ um ganze 1.000 Mitarbeiter.



Bei Google will man in diesen Tagen viele Mitarbeiter loswerden, um Kosten zu sparen, den Profit zu maximieren und will deren Aufgaben durch Künstliche Intelligenz ersetzen. Bisher sind Entlassungen in den Bereichen Pixel, Nest, Fitbit, Augmented Reality, Google Assistant, YouTube und Ads bekannt geworden – interessanterweise kleckerweise und praktisch Tag für Tag.

Doch offenbar will man auch externe Personalkosten einsparen und sucht nach Potenzial, um Mitarbeiter durch Künstliche Intelligenz zu ersetzen. Denn wie jetzt bekannt wurde, hat man den Vertrag mit einem Dienstleister gekündigt, der etwa 1.000 Mitarbeiter für das „Search Quality Team“ abgestellt hatte. Damit spart sich Google 82,5 Millionen Dollar pro Jahr. Die Entscheidung wurde auch gegenüber des Dienstleisters erst am Samstag verkündet und war somit wohl erst kürzlich gefallen.

Google soll zwar mehrere Dienstleister in diesem Bereich beschäftigen, aber Append ist wohl mit Abstand der größte. Es ist nicht von einem normalen Wechsel des Dienstleisters auszugehen, denn Google hat bereits seit 15 Jahren mit Append zusammengearbeitet. Viel mehr dürfte da wohl die KI einen neuen Job erhalten. Bleibt abzuwarten, wie sich das auf die Qualität der Suchergebnisse auswirkt.

