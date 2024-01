Pixel-Smartphones: Kein Zugriff auf persönliche Daten – Nutzer berichten von erneuten Speicherproblemen

In der letzten Zeit nehmen die Anzahl und der Umfang der Probleme rund um die Pixel-Smartphones wieder zu und jetzt berichten immer mehr Nutzer von einem neuen Bug, der uns noch recht bekannt vorkommt: Zahlreiche Nutzer eines aktuellen Pixel-Smartphones der sechsten bis achten Generation berichten davon, dass sie nicht mehr auf ihre am Smartphone gespeicherten Dateien zugreifen oder neue erstellen können.



Vor etwa drei Monaten wurde ein schwerwiegendes Speicherproblem auf den Pixel-Smartphones bekannt, das damals in Verbindung mit dem jungen Android 14-Update sowie der Nutzung mehrerer Profile in Verbindung stand. Das Problem wurde von Google zwar gelöst, doch bei einigen Nutzern war ein vollständiger Datenverlust nicht zu vermeiden. Jetzt zeigt sich das gleiche Fehlerbild schon wieder, diesmal allerdings in Verbindung mit dem Januar-Sicherheitsupdate und wohl auch ohne die Nutzung mehrerer Profile.

Einige Nutzer berichten davon, dass der Zugriff auf den internen Speicher mit einem Dateimanager wie Google Files eine vollkommen leere Auflistung zeigt. Andere können nicht auf ihre Fotos zugreifen, auf gespeicherte Medien zugreifen oder auch keine neuen Dateien erstellen / herunterladen. Der Speicher wird also erkannt, ermöglicht aber keinen Zugriff. Betroffen sind davon alle Nutzerzugriffe, während die App-internen Daten weiterhin geladen werden, sonst ließen sich die einzelnen Anwendungen nicht öffnen.

Bisher gibt es noch keine weiterführenden Informationen, doch immerhin hat sich das Pixel-Team gemeldet und versprochen „sich das anzusehen“. So wie beim letzten Mal ist es sicherlich eine gute Idee, keine großen Experimente zu wagen und auf ein Update zu warten. Zumindest dann, wenn wichtige nicht gesicherte Daten auf dem Speicher liegen.

» Google setzt weitere 1000 Mitarbeiter auf die Straße: Das ‚Search Quality Team‘ wird wohl durch KI ersetzt

[9to5Google]