Google Messages & Bard: Der KI-ChatBot wird wohl in den Messenger integriert – wandelt auf Allos Spuren

Der Messenger Google Messages hat zuletzt einige große Updates erhalten, bei denen wenig überraschend auch die Künstliche Intelligenz eine Rolle spielt – zumindest im Ansatz. Der große KI-Schritt könnte schon bald folgen, denn aus einem Teardown geht nun hervor, dass Google Bard tief integriert werden soll. Das erinnert sehr stark an das damalige Messenger-Projekt Allo.



Kein Google-Produkt ohne KI-Funktionen. Das gilt natürlich auch für Google Messages und wie ein aktueller Teardown zeigt, könnte Messages gar eines der Produkte werden, in denen die Künstliche Intelligenz besonders tief integriert ist. Denn der KI-ChatBot Bard soll tief in Messages integriert werden und dort als Gesprächspartner bereitstehen. Das passt gut in das Konzept beider Produkte, sodass diese Integration bei der derzeitigen Strategie nahezu unumgänglich scheint.

Derzeit scheint es tatsächlich nur ein Einzelchat mit Bard zu sein, ohne weitere Personen einladen oder Bard in einen Gruppenchat integrieren zu können. Das könnte aber noch kommen und erst dann würde Bard in Messages wirklich sinnvoll nutzbar sein. Interessanterweise würde Messages dann aber auch zur 1:1 Kopie des kurzlebigen Messengers Google Allo werden, der sich damals hauptsächlich dadurch auszeichnete, den Google Assistant als tief integriertes Produkt mitzubringen. Tatsächlich feierte der Assistant damals innerhalb von Allo Premiere, bevor es für alle Android-Nutzer freigegeben wurde.

Die aktuelle Umsetzung scheint noch in einer experimentellen, aber weitgehend zu Ende entwickelten, Phase zu sein. Gut möglich, dass es schon sehr bald im Rahmen der erwarteten Bard Advanced-Ankündigungen gezeigt wird.

[9to5Google]