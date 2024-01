Bard Advanced: Googles neues KI-Modell soll bessere und komplexere Antworten geben – dank Gemini Ultra

Google will dem KI-ChatBot Bard in Kürze ein sehr großes Update verpassen, das viele neue Funktionen für die Oberfläche, eine noch schlauere Künstliche Intelligenz sowie eine kostenpflichtige Variante im Gepäck haben soll. Jetzt gibt es neue Informationen zu Bard Advanced, das sich vor allem durch komplexe und „bessere“ Antworten auszeichnen soll, als es die aktuelle Bard-Variante könnte.



Mit Bard Advanced will Google den KI-ChatBot in Kürze auf ein neues Level heben, denn für dieses neue Produkt soll das bisher beste KI-Modell zum Einsatz kommen. Derzeit setzt Bard auf Gemini Pro, das Google erst Ende letzten Jahres veröffentlicht hat, und als bisher bestes Modell gilt. Doch es steht auch Gemini Ultra in den Startlöchern, das wohl noch einmal einen deutlichen Sprung machen soll und sich derzeit in der letzten Testphase befindet.

Bard Advanced wird als kostenpflichtiges Modell auf Gemini Ultra setzen und nach jetzt geleakten Angaben deutlich komplexere und auch bessere Antworten geben. Wie wir uns das genau vorstellen können, hat man bisher nicht verraten. Der Unterschied zwischen Bard und Bard Advanced wird in der geleakten Oberfläche folgendermaßen beschrieben:

Bard: For simpler, faster responses

For simpler, faster responses Bard Advanced: For complex, better responses

Es dürfte wohl nicht mehr lange dauern, bis Google in einer nächsten großen KI-Offensive sowohl Bard Advanced als auch Gemini Ultra und all dessen Einsatzmöglichkeiten vorstellen wird.

[9to5Google]