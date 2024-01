DMA: Das wird sich in Kürze bei Google ändern – neue Android-Auswahl, Datenexport, Datentransfer und mehr

In wenigen Wochen tritt im EU-Raum der Digital Markets Act in Kraft, der auch rund um die Google-Produkte für einige Änderungen und Neuerungen sorgen wird. Wir haben euch bereits über einzelne Auswirkungen informiert und jetzt hat Google noch einmal mit einer Zusammenfassung nachgelegt, in der die Änderungen in der Websuche, unter Android sowie für den Export der gespeicherten Daten aufgelistet werden.



Im März tritt der Digital Markets Act in Kraft, der im EU-Raum nur die Unternehmen und deren Plattformen betrifft, die als „Gatekeeper“ eingestuft werden – also sehr wichtige Dienste mit hohen Marktanteilen. Dazu gehören auch einige Google-Produkte, sodass diese Veränderungen vornehmen müssen, um der Konkurrenz den Wettbewerb und den Nutzern den Datenexport zu erleichtern. Was bei Google dazugehört, erfahrt ihr in der folgenden Auflistung.

Verknüpfte Google-Dienste und Datenaustausch

Viele Google-Produkte tauschen untereinander Daten oder greifen auf einen gemeinsamen Datenpool zu, um den Nutzern mehr Komfort zu bieten. Zwar bleiben die Daten innerhalb der Google-Cloud, aber dennoch erhalten Nutzer nun mehr Möglichkeiten, diesen Austausch zu regeln. Ein neuer Bereich in den Einstellungen ermöglicht es, den Austausch zwischen einzelnen Produkten zu unterbinden, wobei diese separat ausgewählt werden können.

Wie das genau funktioniert und welche Auswirkungen das auf die Nutzung der Dienste haben kann, erfahrt ihr im folgenden verlinkten Beitrag. Standardmäßig ist der Datenaustausch übrigens deaktiviert und muss somit nach Inkrafttreten im März einmalig aktiviert werden – sofern ihr das denn möchtet.

» Datenaustausch zwischen Google-Produkten: Neue Option für untereinander verknüpfte Google-Dienste









Änderungen an der Google Websuche

Die Google Websuche ist das dominanteste Produkt des Unternehmens und schiebt gleichzeitig eine ganze Reihe weiterer Produkte an, von Google Maps über Shopping bis hin zur Hotelsuche, Flugsuche, News und ähnlichem. Weil die Konkurrenz selbst bei Reihung auf dem ersten Platz kaum zur Geltung kommt – denn Google bietet die eigenen Dienste in Infoboxen über den Suchergebnissen – wird sich an deren Darstellung in Kürze etwas ändern.

Google wird die eigenen Dienste weiterhin ganz oben anzeigen, aber zusätzlich etwas auffälliger auf die Konkurrenz verlinken und deren Dienste anpreisen. Wie das genau aussehen wird, hat man bisher noch nicht gezeigt. Vermutlich werden die Designer Höchstleistungen vollbringen und das ganze rechtlich auffällig und faktisch unauffällig gestalten – wir dürfen gespannt sein.

Betreffen wird das unter anderem die Hotelsuche und die Flugsuche, möglicherweise aber auch andere tief integrierte Dienste wie News und Bilder. Spätestens im März wissen wir mehr.

Verbesserter Datenexport

Mit Google Takeout lassen sich seit vielen Jahren die meisten in der Google-Cloud gespeicherten Daten abrufen und bequem in Archiven herunterladen. Die Zusammenstellung der Download kann je nach Umfang viele Stunden in Anspruch nehmen. Der anschließende Import bei alternativen Plattformen ist beschwerlich, dauert meist noch länger oder ist gar nicht erst möglich. Das ist nicht allein Googles Schuld, aber dennoch wird man etwas ändern.

Die schon vor Jahren ins Leben gerufene Data Transfer Initiative soll es künftig bei sehr viel mehr Diensten ermöglichen, die Daten direkt von einem Cloudangebot zum nächsten zu schieben. Die Daten wandern dann beispielsweise von den Google-Servern auf die Microsoft-Server oder Apple-Server, ohne einen Umweg nehmen zu müssen. Das dürfte deutlich schneller gehen und ist bisher nur für sehr wenige Dienste verfügbar.









Neue Choice Screens

Bei der Einrichtung eines Android-Smartphones können EU-Nutzer zukünftig bequem ihre gewünschte Suchmaschine und den gewünschten Browser auswählen. Dementsprechend werden die Apps installiert oder im Fall von Google nicht-installiert. Solche Auswahldialoge gab es schon häufiger, ab März sind sie in Android Standard. Somit wird es selbst auf Pixel-Smartphones möglich sein, im Pixel Launcher eine alternative Suchmaschine auszuwählen.

Wie das Ganze aussieht, haben wir euch bereits in den folgenden beiden Artikeln gezeigt.

» Pixel Launcher: Nutzer können demnächst eine alternative Suchmaschine auswählen (Teardown)

» Android: Neue Browser- und Suchmaschinen-Auswahl für EU-Nutzer startet in Kürze – alle Infos (Screenshots)

[Google-Blog]