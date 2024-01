Möglichkeiten zur Bildschirmaufnahme auf Handy und PC

Sie möchten mit der Hilfe Ihres Handys oder PCs ein Bildschirmvideo aufnehmen, um zum Beispiel ein Tutorial zu erstellen, ein Problem zu zeigen, ein Spiel zu streamen oder ein Lernvideo für YouTube zu kreieren? Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, welches Gerät und Betriebssystem Sie verwenden. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige Optionen vor, wie Sie den Bildschirm auf PC (Windows und MacOS) und Handy (Android und iOS) aufnehmen können. Wir beschreiben sowohl die in-built Optionen, die bereits im Gerät integriert sind, als auch die third-party Optionen, die zusätzliche Software oder Hardware erfordern. Außerdem gehen wir auf die Vor- und Nachteile von beiden Optionen ein.



Gastartikel von Ben Jacklin.

Bildschirmaufnahme auf PC

Die Aufzeichnung des Bildschirms auf einem PC ist eine nützliche Funktion, die vielfältige Anwendungen findet, sei es für die Erstellung von Tutorials oder Podcasts, das Festhalten von Gameplay-Momenten oder die Dokumentation von Online-Meetings. In diesem Abschnitt werfen wir einen detaillierten Blick auf die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie eine Bildschirmaufnahme auf PCs mit Windows und MacOS durchführen können. Von integrierten Funktionen bis hin zu leistungsstarken Drittanbieter-Tools gibt es eine Vielzahl von Optionen, die den individuellen Anforderungen gerecht werden.

Windows

Wenn Sie einen Windows-PC haben, können Sie den Bildschirm mit der integrierten App „Xbox Game Bar“ aufzeichnen. Diese App ist für Windows 10 & 11 verfügbar und ermöglicht Ihnen, Spiele und andere Anwendungen aufzunehmen. Um die App zu nutzen, drücken Sie die

Tastenkombination Windows + G und klicken Sie auf das Aufnahmesymbol. Sie können auch die Tastenkombination Windows + Alt + R verwenden, um die Aufnahme zu starten oder zu stoppen. Die Aufnahmen werden im Ordner „Videos“ > „Aufnahmen“ gespeichert.

Die Vorteile dieser Option sind, dass Sie keine zusätzliche Software installieren müssen und dass Sie die Aufnahme einfach mit Tastenkombinationen steuern können. Die Nachteile sind, dass Sie maximal 2 Stunden den Bildschirm aufnehmen können, wobei mehrere Bildschirme zu der gleichen Zeit überhaupt nicht aufnehmen können. Außerdem sind Sie an der Bearbeitungsoptionen stark begrenzt.

MacOS

Wenn Sie einen Mac haben, können Sie den Bildschirm mit der integrierten App „QuickTime Player“ aufnehmen. Diese App ist für alle MacOS-Versionen verfügbar und ermöglicht Ihnen, den gesamten Bildschirm oder einen Ausschnitt davon aufzunehmen. Um die App zu nutzen, öffnen Sie sie und klicken Sie auf „Datei“ > „Neue Bildschirmaufnahme“. Sie können auch die Tastenkombination Shift + Command + 5 verwenden, um das Aufnahmemenü zu öffnen. Dort können Sie auswählen, ob Sie den gesamten Bildschirm oder einen Ausschnitt davon aufnehmen möchten, sowie ob Sie den Ton oder Ihre Stimme aufnehmen möchten. Die Aufnahmen werden auf dem Schreibtisch gespeichert.

Die Vorteile dieser Option sind, dass Sie nicht nach einer anderen Software suchen müssen und Sie den Bildschirm und den Ton flexibel auswählen können. Die Nachteile sind, dass Bildschirmaufzeichnungen auf .mov-Format beschränkt sind und Bearbeitungsfunktionen können auch nicht für ihre Variabilität gelobt werden.

Software von Drittanbietern für PC

Wenn Sie mehr Funktionen benötigen, können Sie eine Software von Drittanbietern verwenden, wie zum Beispiel Movavi Screen Recorder, NCH Debut Screen Recorder oder Cyberlink Screen Recorder. Dieses Programm bietet Ihnen mehr Möglichkeiten, den Bildschirm, den Ton und Ihre Stimme aufzunehmen, sowie die Aufnahmen zu bearbeiten und zu teilen. Allerdings müssen Sie diese Programme erst herunterladen und installieren, was Zeit und Speicherplatz kostet. Außerdem sind nicht alle Programme kostenlos oder können sie eine eingeschränkte Testversion haben.









Bildschirmaufnahme auf Handy

Die Möglichkeit, den Bildschirm auf dem Handy aufzuzeichnen, eröffnet eine Welt von kreativen und praktischen Anwendungen. Ob Sie Ihr mobiles Gameplay oder Stories teilen, eine App-Demonstration erstellen, oder wichtige Videokonferenzen dokumentieren möchten, die Bildschirmaufnahme auf Handys mit Android und iOS bietet eine benutzerfreundliche Lösung. In diesem Abschnitt werden wir verschiedene Wege erkunden, wie Sie diese Funktion auf beiden Plattformen nutzen können, um Ihre mobilen Erfahrungen festzuhalten und zu teilen.

Android

Wenn Sie ein Android-Handy haben, können Sie den Bildschirm mit der integrierten Funktion „Bildschirmaufzeichnung“ aufnehmen. Diese Funktion ist für Android 11 oder höher verfügbar und ermöglicht Ihnen, den gesamten Bildschirm oder einen Ausschnitt davon aufzunehmen. Um die Funktion zu nutzen, wischen Sie vom oberen Displayrand nach unten und tippen Sie auf „Bildschirmaufzeichnung“. Eventuell müssen Sie nach rechts wischen, um die Einstellung zu sehen. Wenn sie nicht angezeigt wird, tippen Sie auf „Bearbeiten“ und ziehen Sie „Bildschirmaufzeichnung“ in die Schnelleinstellungen. Wählen Sie aus, was und wie Sie es aufnehmen möchten, und tippen Sie auf Starten. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf die Benachrichtigung „Bildschirmaufzeichnung“. Die Aufnahmen werden im Ordner „Filme“ gespeichert.

Die Vorteile dieser Option sind, dass Sie keine zusätzliche Software installieren müssen und die Bildschirmaufnahmen anschließend bearbeiten können. Die Nachteile sind, dass die Qualität der Aufnahmen von Ihrem Handy-Modell abhängen kann.

iOS

Wenn Sie ein iPhone haben, können Sie den Bildschirm mit der integrierten Funktion „Bildschirmaufnahme“ aufnehmen. Diese Funktion ist für alle iOS-Versionen verfügbar und ermöglicht Ihnen, den gesamten Bildschirm oder einen Ausschnitt davon aufzunehmen. Um die Funktion zu nutzen, wischen Sie vom unteren Displayrand nach oben und tippen Sie auf das

Aufnahmesymbol. Wenn es nicht angezeigt wird, gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Kontrollzentrum“ > „Steuerelemente anpassen“ und fügen Sie „Bildschirmaufnahme“ hinzu. Wählen Sie aus, was Sie aufnehmen möchten, und tippen Sie auf Starten. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, tippen Sie auf die rote Statusleiste am oberen Bildschirmrand und bestätigen Sie mit „Aufnahme stoppen“. Die Aufnahmen werden in der Fotos App gespeichert.

Die Vorteile dieser Option sind, dass Sie nichts extra bezahlen müssen und dass Ihr Handy absolut sicher ist. Die Nachteile sind, dass die Dateigröße recht groß sein kann und damit die Aufnahme versendet werden kann, muss man sie mit einem Drittanbietern-Tool erst bearbeiten.

Software von Drittanbietern für Handy

Wenn Sie mehr Funktionen benötigen, können Sie eine Software von Drittanbietern verwenden, wie zum Beispiel Mobizen, AZ Screen Recorder, Record it! oder Go Record. Diese Apps bieten Ihnen umfassenden Zugriff auf Medienbibliotheken, erweiterte Bearbeitungswerkzeuge und Effekte, schnellere Dateiverarbeitung oder einfache Freigabeoptionen. Allerdings müssen Sie mit zusätzlichen Kosten rechnen, manchmal sogar ohne die Testversion, gelegentlichen Softwareproblemen und sogar Malware.









Handy-Bildschirm auf PC übertragen

Damit Sie die Bildschirmaufnahme besser machen können, gibt es eine Möglichkeit den Handy-Bildschirm auf den PC zu übertragen. Wenn Sie den Bildschirm Ihres Handys auf Ihren PC übertragen möchten, können Sie eine integrierte Windows- oder iOS-App, einen Adapter oder ein Drittanbieter-Programm verwenden:

Die integrierte Windows-App heißt „Ihr Smartphone“ und ist für Windows 10 & 11 verfügbar. Sie ermöglicht Ihnen einen umfangreichen Zugriff vom PC auf das Handy. Um die App zu nutzen, müssen Sie sie zunächst unter „Windows Einstellungen“ > „System“ > „Projizieren auf diesen PC“ einrichten. Dann müssen Sie Ihr Handy mit dem PC verbinden, entweder über WLAN oder über ein USB-Kabel. Anschließend können Sie den Bildschirm Ihres Handys auf dem PC ansehen und steuern. Für MacOS verwendet man QuickTime Player für diesen Zweck. Ein Monitor-Adapter ist ein Gerät, das Sie mit dem PC und dem Handy verbinden können, um den Bildschirm zu übertragen. Es gibt verschiedene Arten von Adaptern, je nachdem, welche Anschlüsse Ihr Handy und Ihr PC haben. Zum Beispiel können Sie einen HDMI-Adapter verwenden, wenn Ihr Handy einen USB-C-Anschluss und Ihr PC einen HDMI-Anschluss hat. Nachdem Sie den Adapter angeschlossen haben, wird Ihr Handy-Bildschirm auf dem PC angezeigt. Eine Drittanbieter-Software ist ein Programm, das Sie auf Ihrem PC und Ihrem Handy installieren müssen, um den Bildschirm zu übertragen. Es gibt viele solche Programme, die unterschiedliche Funktionen und Preise haben. Ein Beispiel ist LetsView, das kostenlos ist und sowohl für Android als auch für iOS verfügbar ist. Um LetsView zu nutzen, müssen Sie es auf Ihrem PC und Ihrem Handy herunterladen und beide Geräte mit demselben WLAN-Netzwerk verbinden. Dann können Sie den QR-Code scannen oder den PIN-Code eingeben, um die Verbindung herzustellen. Danach können Sie den Bildschirm Ihres Handys auf dem PC ansehen und steuern.

Fazit

Wie Sie sehen können, gibt es viele Möglichkeiten zur Bildschirmaufnahme auf Handy und PC. Je nachdem, welches Gerät und Betriebssystem Sie verwenden, können Sie die in-built Optionen oder die Optionen von Drittanbietern nutzen. Die in-built Optionen sind meist einfacher zu bedienen und erfordern keine zusätzliche Software oder Hardware. Die Optionen von Drittanbietern bieten meist mehr Funktionen und eine bessere Qualität der Aufnahmen. Allerdings müssen Sie dafür Zeit und Speicherplatz investieren und eventuell auch Geld bezahlen. Aber insgesamt eröffnen diese Möglichkeiten eine Welt der Bildschirmaufnahme, die sowohl für den persönlichen Gebrauch als auch für berufliche Anwendungen unverzichtbar ist.