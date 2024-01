Google betreibt ein großes Portfolio ans Apps und Diensten, in denen die Nutzer zahlreiche Daten speichern können. Die allermeisten Daten sind privat, können aber dennoch von Google zur Profilbildung verwendet und zwischen einzelnen Diensten ausgetauscht werden. Jetzt wird eine neue Möglichkeit für EU-Nutzer geschaffen, mit der sich die Verknüpfung der Daten festlegen lässt. Das Ganze erfolgt im Rahmen des kommenden Gesetzes über digitale Märkte.



In einigen Wochen tritt das Gesetz über digitale Märkte (GDM) im EU-Raum in Kraft und soll ab dem 6. März 2024 den Datenaustausch zwischen einzelnen Produkten und Dienstleistern regeln. Dem greift Google nun vor und rollt in diesen Tagen einen neuen Bereich in den Kontoeinstellungen aus, mit dem sich die Verknüpfung der Daten und Dienste untereinander festlegen lässt. Man beschreibt das selbst mit den folgenden Worten:

Aufgrund des GDM bietet Google Ihnen in der EU die Möglichkeit, eine Verknüpfung zwischen bestimmten Google-Diensten beizubehalten. Zu diesen Google-Diensten gehören Folgende: Google Suche

YouTube

Werbedienste

Google Play

Google Chrome

Google Shopping

Google Maps Sie können bestimmen, dass alle Dienste verknüpft bleiben sollen oder dass keiner dieser Dienste verknüpft bleiben soll, oder einzelne Dienste festlegen, die verknüpft bleiben sollen.

Einige Beispiele für die Verknüpfung:

Wenn Dienste nicht verknüpft sind, sind einige Funktionen, bei denen Daten zwischen verschiedenen Google-Diensten geteilt werden, eingeschränkt oder nicht verfügbar. Hier ein Beispiel: Wenn die Google Suche, YouTube und Chrome nicht verknüpft sind, werden Ihre Empfehlungen in der Google Suche, z. B. in der Kategorie „Empfohlene Videos“ oder der Discover-Feed, weniger personalisiert.

Wenn die Google Suche und Google Maps nicht miteinander verknüpft sind, werden Reservierungen, die Sie in der Google Suche vornehmen, nicht in Google Maps angezeigt.









So könnt ihr diese Einstellungen festlegen:

Öffnen Sie Ihr Google-Konto.

Klicken Sie links auf Daten und Datenschutz.

Wählen Sie unter „Verknüpfte Google-Dienste“ die Option Verknüpfte Dienste verwalten aus.

Wählen Sie die Dienste aus, die verknüpft werden sollen, und wählen Sie Weiter aus.

Hinweis: Andere Google-Dienste, die nicht aufgeführt sind, sind immer verknüpft und können für die in unserer Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke und gemäß Ihren Datenschutzeinstellungen Daten untereinander austauschen.

Andere Google-Dienste, die nicht aufgeführt sind, sind immer verknüpft und können für die in unserer Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke und gemäß Ihren Datenschutzeinstellungen Daten untereinander austauschen. Überprüfen Sie Ihre Auswahl und wählen Sie Bestätigen und dann Fertig und dann Ok aus. Ihre Auswahl, welche der oben aufgeführten Dienste verknüpft bleiben sollen, wird am 6. März 2024 angewendet. Sie können Ihre Auswahl zu verknüpften Diensten jederzeit prüfen und aktualisieren.

Sobald die Optionen für euch verfügbar sind, bei mir sind sie es noch nicht, könnt ihr den Datenaustausch vorab festlegen, der ab dem 6. März 2024 angewendet wird. Natürlich könnt ihr das aber auch nach diesem Datum jederzeit ändern. Standardmäßig soll der Datenaustausch übrigens deaktiviert sein, sodass alle Nutzer dem bewusst zustimmen müssen (Opt-in). Ich gehe aber davon aus, dass man die Nutzer rund um den 6. März per Popup erinnern und die Massenzustimmung sehr leicht machen wird. Auch zukünftige Erinnerungen, bei Deaktivierung des Austauschs, sind sicherlich denkbar.

