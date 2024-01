Wirtschaftsinformatik im Zeitalter von Machine Learning: Eine Fallstudie zu Googles Erfolgsgeschichte

In unserer modernen Geschäftswelt ist die Wirtschaftsinformatik ein echter Game-Changer, vor allem in Verbindung mit neueren Technologien wie Machine Learning. Unternehmen auf der ganzen Welt stellen sich dieser Herausforderung und überdenken ihre Geschäftsmodelle sowie -prozesse. Ein anschauliches Beispiel dafür ist Google, dessen Erfolgsgeschichte uns einen Einblick in die Möglichkeiten und Herausforderungen der Wirtschaftsinformatik im Zeitalter von Machine Learning gibt.



Diese Success Story zeigt zugleich: Ein Fernstudium für Wirtschaftsinformatik ist eine gute Erfolgsbasis für die künftige Karriere. Dies gilt nicht nur für junge Erwachsene, sondern auch für Fachleute, die ihr Wissen in Informatik und betriebswirtschaftlichen Prozessen vertiefen wollen, ohne ihre berufliche Tätigkeit zu unterbrechen.

Google: Vorreiter im Bereich der Wirtschaftsinformatik

Das Unternehmen Google bzw. Alphabet ist ein Big-Player der IT-Branche und hat schon zu frühen Zeiten das Potenzial von Machine Learning erkannt. Geschickt hat Google in den Bereich investiert und Machine-Learning-Algorithmen in die Geschäftsprozesse integriert. Die Suchmaschine von Google ist dabei das Herzstück und wird dank dieser Algorithmen stetig verbessert. Sie hat noch immer einen Marktanteil von mehr als 80 Prozent. Durch den Einsatz von Machine Learning hat Google nicht bloß seine Suche optimiert, sondern auch Funktionen entwickelt, wie personalisierte Werbung, Spracherkennung und maschinelles Übersetzen.

Wirtschaftsinformatik ist dabei wichtig, die technologischen mit den wirtschaftlichen Fragen zu harmonieren. Wie kann beispielsweise Werbung geschickt integriert werden, um effektiv zu sein und nicht das Nutzererlebnis zu gefährden? Wirtschaftsinformatiker hatten maßgeblichen Anteil daran, Lösungen wie AdSense zu dem großen Erfolg zu machen, der sie sind. Google wurde über diese nachgelagerten Services, welche die Nutzung der Suchmaschine oder auch des mobilen Betriebssystems Android profitabel machen, zu einem Vorreiter der Wirtschaftsinformatik.

Machine Learning sorgt für Innovation

Machine Learning als Teil des Fachgebiets Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert die Wirtschaftsinformatik, indem es Algorithmen eine selbstständige Mustererkennung und das autonome Lernen ermöglicht. Google macht davon vielfach Gebrauch auch abseits der Suche und Androids – beispielsweise bei der Auslastung seiner Datenzentren und der Erkennung von Betrug in Werbenetzwerken. Wirtschaftsinformatiker helfen dabei konkret dadurch, dass sie definieren, „was“ die Maschinen lernen sollen, um Alphabets unternehmerischen Zwecken zu genügen.

Wie hat Google konkret Machine Learning in die eigenen Geschäftsprozesse integriert?

Google hat Machine Learning auf smarte Weise in die Geschäftsprozesse integriert. Zum Beispiel, bei der Anpassung der Suchergebnisse an die Bedürfnisse der Nutzer. Außerdem entwickelte Google dank Machine Learning neue Services, wie personalisierte Werbung, Spracherkennung und maschinelle Übersetzung.

Machine Learning ermöglicht außerdem selbstfahrende Autos. Indem Bilder und Sensordaten verarbeitet werden, kann das System die Entscheidungen treffen und sogar Situationen voraussehen. Insgesamt ist also Machine Learning in Googles eingebettet und hat maßgeblich zum Platz des Unternehmens als führender Technologieanbieter beigetragen.









Google Chrome: Der führende Webbrowser

Ein weiterer Coup, der zum Erfolg von Google beigetragen hat, ist die Entwicklung und kontinuierliche Verbesserung des Browsers Google Chrome. Chrome ist einer der meistgenutzten Browser weltweit und bietet nicht nur einen schnellen und sicheren Zugang zum Internet, sondern ist auch integraler Bestandteil von Googles Ökosystem. Durch seine nahtlose Integration mit anderen Google-Diensten sorgt Chrome für eine möglichst komfortable Nutzererfahrung. Dies hilft bei der Kundenbindung. Nicht ohne Grund ist Chrome auch die Grundlage für das Betriebssystem Chrome OS.

Ein kurzer Exkurs Google’s Einsatz für die Wissensvermittlung im Bereich Machine Learning

Google möchte Machine Learning der breiten Masse zugänglich machen und unterstützt Studierende der Wirtschaftsinformatik auf innovative Art und Weise. Eine spezielle Webseite bietet inspirierende Geschichten aus aller Welt, die zeigen, wie KI im Alltag eingesetzt wird. Diese Plattform dient als geeignete Ressource für angehende Wirtschaftsinformatiker, um Einblicke in praxisnahe Anwendungen von Machine Learning zu erhalten. Die Geschichten wecken zudem die Lust an der Arbeit in diesem Bereich.

Die Umkehrung: ethische Aspekte als Herausforderung

Googles Geschichte zeigt allerdings auch einige ethische Aspekte als Herausforderungen auf, die mit dem Einsatz von Machine Learning einhergehen. Wirtschaftsinformatiker sollten sie daher kennen. Datenschutzbedenken, algorithmische Verzerrungen und die Verantwortung von Unternehmen für die Auswirkungen ihrer KI-Modelle sind beispielsweise entsprechende Themen. Sie zeigen, dass technologischer Fortschritt Hand in Hand mit ethischen Erwägungen zu gehen hat.

Fazit: Die Zukunft der Wirtschaftsinformatik gestalten

Die Geschichte von Google zeigt deutlich, wie wichtig Wirtschaftsinformatik im Zeitalter von Machine Learning ist. Unternehmen, die diese Technologien strategisch und verantwortungsbewusst nutzen, können nicht nur ihre Effektivität steigern, sondern auch neuartige Lösungen entwickeln, die ihnen einen klaren Wettbewerbsvorteil erbringen. Ein Fernstudium der Wirtschaftsinformatik legt die nötige Wissensgrundlage dafür, die entsprechenden Kompetenzen zu erwerben und aktiv zur Gestaltung der Zukunft der Wirtschaftsinformatik beizutragen.