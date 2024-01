Google Chrome: Ärger um den Inkognito Modus – Google konkretisiert Hinweistext rund um das Tracking

Der Inkognito Modus ist ein fester Bestandteil des Chrome-Browser und dürfte von vielen Nutzern immer wieder bewusst verwendet werden, um einen Teil der Surfspuren zu verwischen. Doch weil viele Nutzer die Möglichkeiten dieses Modus wohl vollkommen überschätzen und dies Google bereits viele Millionen Dollar gekostet haben dürfte, wird der Text nun erneut konkretisiert.



Wer hätte gedacht, dass der Inkognito Modus im Chrome-Browser einmal für so viel Ärger sorgen könnte: Erst vor wenigen Wochen hat Google ein mögliches Milliarden-Urteil durch eine außergerichtliche Einigung abgewendet und jetzt trifft man weiter Vorsorge. Denn alles dreht sich um den Text auf der Neuer Tab-Seite im Inkognito Modus, der immer wieder angezeigt wird und die Nutzer über dessen Möglichkeiten informiert. Doch nach manchen Ansichten ist das wohl nicht genug und die Nutzer wiegen sich in falscher Sicherheit.

Auf obigem Screenshot seht ihr den neuen Text in der US-Version des jüngsten Chrome Canary. Dort hat man einige Formulierungen geändert und den Text „This won’t change how data is collected by websites you visit and the services they use, including Google.“ hinzugefügt. Man konkretisiert, dass trotz dieses Modus weiterhin Daten gesammelt werden können – auch von Google. Das wird die allermeisten Nutzer nicht überraschen und viele andere werden diesen Text wohl niemals lesen, aber dennoch dürfte Google damit erst einmal auf der sicheren Seite sein.

Einen finalen Vergleich der deutschen Version dieses Textes könnten wir in den nächsten Tagen bekommen. Denn auch hierzulande wird man wohl etwas am Text ändern müssen.

» Datenaustausch zwischen Google-Produkten: Neue Option für untereinander verknüpfte Google-Dienste

[The Verge]