Google Ads: Hunderte Mitarbeiter werden entlassen – Teams der Werbeabteilung werden zusammengelegt

Bei Google wird zu Jahresbeginn offenbar nicht nur im Produkt-Portfolio aufgeräumt, sondern auch beim Personalstamm: Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass etwa Tausend Mitarbeiter im Hardware-Bereich entlassen werden und jetzt gibt es einen ganz ähnlichen Bericht aus dem Sales-Team von Google Ads. In diesem faktisch wichtigsten Unternehmensbereich sollen ebenfalls „ein paar Hundert“ Stellen abgebaut werden.



Google-Mitarbeiter müssen in diesen Tagen zittern: In der vergangenen Woche wurden Hunderte Entlassungen bei Pixel, Fitbit und Nest bekannt, kurz darauf weitere Hunderte Entlassungen bei Google Assistant und AR. Jetzt gibt es praktisch denselben Wortlaut in der Abteilung Google Ads. Also die Abteilung, die bei Google das große Geld verdient und nach wie vor für knapp 90 Prozent der Umsätze verantwortlich ist.

Abteilung für Großkunden wird gestutzt

Man will „ein paar Hundert“ Stellen im Sales-Bereich abbauen, wobei es vor allem die Abteilung für Großkunden betreffen soll. Diese soll mit der Abteilung für kleine und mittlere Unternehmen zusammengelegt werden. Von Außen betrachtet scheint das keine gute Idee zu sein, die millionenschweren Werbekunden länger warten zu lassen, aber man wird das intern schon durchgerechnet haben. Und wenn man das Ganze in Relation setzt, könnten ein paar Hundert Mitarbeiter weniger tatsächlich kaum auffallen. Denn allein das Sales-Team soll aus mehr als 30.000 Mitarbeitern bestehen.

Every year we go through a rigorous process to structure our team to provide the best service to our Ads customers. We map customers to the right specialist teams and sales channels to meet their service needs. As part of this, a few hundred roles globally are being eliminated and impacted employees will be able to apply for open roles or elsewhere at Google.