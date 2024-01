Pixel, Nest und Fitbit: Google räumt die Teams auf – Hunderte Mitarbeiter verlieren ihre Jobs + AR-Aus

Google hat sich mittlerweile ein großes Hardware-Portfolio aufgebaut, das unter anderem aus den Marken Pixel, Fitbit und Nest besteht, die allesamt Verbindungen untereinander haben. Jetzt hat man eine Reorganisation angekündigt, bei der die bisher getrennt geführten Abteilungen zusammengeführt werden sollen. Das kostet Hunderte Jobs, die Fitbit-Gründer verlassen Google und auch für AR-Hardware sieht es nicht gut aus.



Während Google die Marke „Pixel“ selbst aus dem Boden gestampft und auf den Überresten des damaligen Motorola-Teams aufgebaut hat, wurden die beiden Marken „Nest“ und „Fitbit“ übernommen und behielten ihre Eigenständigkeit – doch damit ist es bald vorüber. Google hat nun eine Reorganisation angekündigt, im Zuge derer die Eigenständigkeit der Teams verloren geht. Die einzelnen Divisionen werden nicht mehr nach Marken getrennt sein, sondern nach ihren jeweiligen Funktionen.

Fitbit wird in Pixel integriert

So soll es etwa ein Team geben, das für die Hardware-Entwicklung aller Bereiche verantwortlich ist, aber auch in der Führungsebene wird es nur noch einen Hauptverantwortlichen geben. Die Nest-Gründer haben Google schon vor Jahren verlassen und jetzt werden auch die beiden Fitbit-Gründer James Park sowie Eric Friedmann und weitere Führungskräfte von Fitbit das Unternehmen verlassen. Es sieht ganz danach aus, dass Fitbit intern nahezu vollständig aufgelöst wird und lediglich die Marke übrig bleibt. Schon seit der letzten Generation sind die Pixel Watch und die Fitbit-Produkte sehr eng beieinander.

Es ist zu erwarten, dass diese Umstrukturierungen sich spätestens in der übernächsten Generation (für 2024 dürfte sich kaum noch etwas ändern) der Hardware sichtbar wird. Das Zusammenwachsen von Pixel und Fitbit ist sicherlich der richtige Weg. Nest halte ich hingegen derzeit für tot und irrelevant. Weil es aber explizit in dieser Umstrukturierung erwähnt wird, dürfte Google die Marke wohl erneut anschieben wollen.

A few hundred roles are being eliminated in DSPA with the majority of impacts on the 1P AR Hardware team. While we are making changes to our 1P AR hardware team, Google continues to be deeply committed to other AR initiatives, such as AR experiences in our products, and product partnerships.