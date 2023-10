Pixel Glass: Google hat Entwicklung des ‚Projekt Iris‘ wieder aufgenommen – kommt die AR-Brille? (Teardown)

Google beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den virtuellen Realitäten und hätte mit Pixel Glass wieder ein Produkt in der Pipeline gehabt, mit dem man einen neuen Anlauf im Bereich der Augmented Reality hätte wagen können. Doch die Entwicklung wurde vor wenigen Monaten eingestellt und soll wohl auf eine andere Ebene verlagert werden. Jetzt gibt es erste Hinweise darauf, dass das Projekt doch fortgesetzt bzw. neugestartet werden könnte.



Es ist bei Googles Pixel-Abteilung mittlerweile nicht mehr ungewöhnlich, dass Produkte mehrfach und über Jahre verschoben werden, bis sie endlich das Licht der Welt erblicken – und manchmal sind die Verschiebungen auch sehr kurzfristig. Nachdem man bereits im Mai 2022 einen ersten Blick auf ‚Pixel Glass‘ gegeben hat, wurde die Entwicklung wohl erst in diesem Frühjahr plötzlich eingestellt – mutmaßlich recht kurz vor einer ersten echten Präsentation. Stattdessen ist man jetzt auf der Suche nach Hardware-Partnern, mit denen das Projekt umgesetzt werden soll.

Schon damals hieß es, dass das Projekt vielleicht eines Tages fortgesetzt werden könnte – und dieser Zeitpunkt könnte schon gekommen sein. Gut möglich, dass Google keinen passenden Hardware-Partner gefunden hat und daher wieder selbst aktiv werden muss. Denn in der Google-App für Android hat sich jetzt im Teardown folgende Zeile gezeigt:

<string name=”assistant_bisto_oobe_iris_finish_setup_description_no_hotword”>Just touch & hold the right temple to talk to your Assistant.</string>

Es ist eindeutig vom Projekt Iris die Rede, das für Pixel Glass stand. Der Code ist nicht alt, sondern kam frisch dazu. Es ist daher gut möglich, dass man die Entwicklung bereits wieder aufgenommen hat. Sollte das der Fall sein, werden wir sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten weitere Details erfahren.

[9to5Google]