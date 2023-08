Pixel Glass: Entwicklung wurde eingestellt – jetzt sucht Google nach einem Partner für die ‚Smart glasses‘

Google arbeitet seit langer Zeit an Technologien, Plattformen und Produkten rund um die Augmented Reality und scheint dabei, ähnlich wie viele andere Marktteilnehmer, nach wie vor nicht den optimalen Weg gefunden zu haben. Nachdem erst vor wenigen Wochen das endgültige Aus für Pixel Glass bekannt wurde, aber die Zeitpläne offenbar weiterhin eingehalten werden sollen, sucht man jetzt händeringend nach einem Hardware-Partner.



Eigentlich war Google im Bereich der „Smart glasses“ auf einem sehr guten Weg, denn man hat bereits ein gutes Jahrzehnt Erfahrung, hat zahlreiche Projekte im VR/AR/XR-Bereich gestartet (und wieder eingestellt) und ein mögliches Projekt Pixel Glass bereits offiziell in Aussicht gestellt. Mutmaßlich hätte man die Brille noch in diesem Jahr ankündigen wollen und auch das neue Betriebssystem Android XR steckt eigentlich in den Startlöchern, aber erst vor wenigen Wochen hat man dann doch die Notbremse gezogen.

Die Arbeiten an Pixel Glass wurden eingestellt, der XR-Produktmanager hat das Unternehmen im Streit verlassen und auch die Belegschaft soll mit den ständigen Strategiewechseln alles andere als glücklich gewesen sein. Doch weil Android XR weiterhin auf den Markt kommen soll, gibt es nun den nächsten Strategiewechsel hin zu einem externen Partner. Man ist derzeit auf der Suche nach einem Hardware-Partner, der eine Google-eigene Brille produzieren und auf den Markt bringen könnte – und das schon im Jahr 2025. Für eine komplett neue Produktentwicklung eine enorm kurze Zeitspanne.

Es wird erwartet, dass es sich bei dem neuen Partner, der offiziell noch nicht gefunden ist, um Samsung handeln wird. Warum man das weit fortgeschrittene Project Glass beerdigt hat und selbst die Entwicklungen der teuer eingekauften Tochter North nicht verwenden konnte / wollte, wird wohl noch längere Zeit im Dunkeln bleiben.

