YouTube: Der Videoplayer hat jetzt abgerundete Ecken – lässt die Oberfläche moderner wirken (Screenshot)

Google nimmt bei der Videoplattform YouTube immer wieder kleinere Design-Änderungen vor, die manchmal kaum auffallen, aber dennoch ihren Effekt nicht verfehlen – das gilt auch in diesem Fall. Bei vielen Nutzern zeigt sich der Videoplayer in der Desktopversion jetzt mit abgerundeten Ecken, was dem Ganzen zwar einen moderneren Look spendiert, aber noch nicht bei allen Nutzern gut ankommt.



In diesen Tagen könnten viele Nutzer bemerken, dass YouTube irgendwie moderner aussieht, aber vielleicht nicht sofort daraufkommen, woran das liegt. Der zweite Blick zeigt, dass sowohl der Videoplayer als auch alle Thumbnails und Miniplayer auf abgerundete Ecken setzen und die Videos somit nicht mehr eckig sind. Die Abrundung fällt recht klein aus, ist aber dennoch sowohl im großen Player als auch bei den kleinen Bildern deutlich zu sehen.

Diese Abrundung verleiht YouTube ein moderneres Erscheinungsbild, sorgt an einigen Stellen aber auch für Kritik. Denn faktisch ist es so, dass nun einige Pixel, die die Creator aufgenommen und hochgeladen haben, nicht mehr sichtbar sind. Vermutlich dürfte in kaum einem Video dadurch ein relevantes Detail verschwinden, aber dennoch sollte ein solches Abschneiden von Inhalten natürlich nicht unerwähnt bleiben. Es ist davon auszugehen, dass man dieses runde Design beibehält und es sich nicht nur um einen Testlauf handelt.

Derzeit befindet sich das Ganze wohl im Rollout und ist noch nicht bei allen Nutzern angekommen. Bei mir sind alle Thumbnails und Miniplayer bereits abgerundet, der große bisher aber noch nicht. Für extern eingebundene Videos gilt die Veränderung bisher noch nicht.

