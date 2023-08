Google Messages: Neue Oberfläche für die Aufnahme von Sprachnachrichten bringt mehr Funktionen (Video)

Der Messenger Google Messages kann im RCS-Modus nicht nur Texte und Emojis versenden, sondern natürlich auch Sprachaufnahmen, die sich sehr leicht aufnehmen und an alle in der Konversation befindlichen Empfänger versenden lässt. Jetzt steht ein großes Update für diesen Bereich vor der Tür, das eine völlig veränderte Oberfläche mitbringt, die sich auch in der zweiten Iteration am beliebten Pixel Rekorder orientiert.



Google Messages hat sich an einigen Stellen recht stark von WhatsApp und Co inspirieren lassen, sodass die Funktionen sehr ähnlich umgesetzt sind. Das gilt auch für die Sprachnachrichten, die sich in der aktuellen Umsetzung sehr einfach mit nur einem Touch aufnehmen und versenden lassen. Der Ablauf dürfte bekannt sein, daher hier der Schnelldurchlauf: Der Mikrofon-Button wird angetippt und gehalten, währenddessen kann die Botschaft aufgezeichnet werden und sobald der Button losgelassen wird, wird diese versendet. Ein Wisch nach Links vor dem Loslassen beendet die Aufnahme.

Diese Oberfläche ist einfach gehalten und kommt mit der einen Zeile aus, die die Eingabeleiste von Google Messages bietet. Doch dabei wird es nicht bleiben. Denn schon vor einigen Monaten ist eine völlig veränderte Oberfläche aufgetaucht und jetzt zeigt sich diese erneut in einer etwas veränderten Variante – dafür aber schon mit Hinweisen auf das neue Feature. Die neue Variante erhält eine eigene Oberfläche, die sich direkt unter der Eingabeleiste befindet und vergleichsweise viel Platz einnimmt. Die Änderung wird schon daran sichtbar, dass das Mikrofon-Symbol durch ein Rekorder-Symbol ersetzt wird, sodass Nutzern sofort auffällt, dass sich da etwas getan hat.

Im folgenden Videos könnt ihr die neue Variante sehen, die mehr Platz und möglicherweise schon bald auch mehr Funktionen bietet.









Wie ihr sehen könnt, hat diese Funktion deutlich mehr Platz und orientiert sich offensichtlich an der Oberfläche des beliebten Google Rekorder / Pixel Rekorder. Es gibt große Buttons zur Aufnahme, zum Pausieren, zum erneuten Abspielen vor dem Absenden sowie einen eigenen Button für den Versand der Sprachnachricht und einen zur Löschung. Darüber nimmt die Ton-Animation den größten Platz ein, der vor allem verdeutlichen soll, wie viel Text tatsächlich gesprochen wurde.

Wer sehr häufig Sprachnachrichten versendet, wird dafür mit der neuen Oberfläche etwas länger brauchen. Dafür gibt es aber auch zusätzliche Möglichkeiten und etwas mehr Sicherheit vor dem Verschicken der Aufnahme. Das gibt mehr Sicherheit darüber, was eigentlich versendet wird und gibt den Nutzern die Gelegenheit, die eigene Aufnahme noch einmal anzuhören, bevor diese bereits verschickt wurde. Es ist zu erwarten, dass die neue Oberfläche schon im Laufe der nächsten Wochen ausgerollt wird.

