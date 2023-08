Google Chrome: Neuer Recherche-Bereich schon wieder vor dem Aus? Journeys heißt bald nur noch Groups

Im Browser Google Chrome wurde im vergangenen Jahr der Journeys-Bereich eingeführt, mit dem eine simple Form der Künstlichen Intelligenz in den Browser gebracht wurde, um den Surfverlauf zu kategorisieren. Das hat anfänglich für großes Interesse gesorgt, doch die Nutzung dürfte heute wohl überschaubar sein. Aus diesem Grund scheint man sich nun davon zu verabschieden und setzt auf eine merkwürdige Gruppe von Bezeichnungen.



Vorweg: In der deutschen Oberfläche von Google Chrome nennt sich „Journeys“ einfach nur „Recherchen“ und es ist gut möglich, dass sich diese Namensänderungen nur auf die englische Version beziehen.

Im Surverlauf ist nun nicht mehr die Rede von „Journeys“, sondern nur noch von „Groups“. Die besuchten Webseiten und Themen werden also gruppiert. Die URL ändert sich von chrome://history/journeys zu chrome://history/2. In der Adressleiste ist ebenfalls nicht mehr die Rede von „Resume Journey“ zum Fortsetzen einer Recherche, sondern einfach nur von „Resume Browsing“. Klingt ganz danach, als wenn man sich von diesem Bereich wieder verabschiedet und es dabei belässt, was es eigentlich ist: Eine alternative Sortierung für den Suchverlauf.

Die Recherche-Funktion steht aber nicht nur im Surfverlauf sowie über die Adressleiste bereit (wo es mir persönlich nie über den Weg gelaufen ist), sondern auch über die Seitenleiste. Wirklich hilfreich erscheint das aber noch nicht zu sein, denn viel mehr als die Zusammenfassung von besuchten Webseiten nach einer Suchanfrage gibt es dort kaum zu sehen.

