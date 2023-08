YouTube: Deutlich kleinerer Button zum Überspringen von Werbespots wird getestet (Screenshot)

Googles Videoplattform YouTube macht seit einigen Wochen durch den immer agressiveren Werbeblocker-Blocker von sich reden, doch auch an anderer Stelle testet man nun Veränderungen. Nachdem der Werbedruck erhöht wurde, will man nun offenbar das Überspringen längerer Spots erschweren. Bei vielen Nutzern ist der entsprechende Button in diesen Tagen deutlich kleiner als bisher.



YouTube erhöht den Werbedruck und schreckt dabei auch nicht davor zurück, die etablierten Methoden zu ändern: Seit jeher ist es möglich, die allermeisten längeren Werbespots nach einigen Sekunden zu überspringen. Dafür gibt es einen Button am rechten Rand, der zuerst einen Countdown zeigt und anschließend den Button selbst, mit dem der Spot beendet und das Video gestartet/fortgesetzt wird. Man wird diesen Button wohl nicht abschaffen, diesen aber weniger sichtbar machen.

Viele Nutzer berichten in diesen Tagen davon, und YouTube hat es offiziell bestätigt, dass der Button deutlich kleiner geworden ist. Funktionell ändert sich nichts, sondern dieser soll wohl lediglich weniger in das Blickfeld rücken und (das wird man so wohl kaum zugeben) schwerer zu treffen sein. Das ist für Nutzer sehr unschön, für YouTube und deren Werbepartner aber nachvollziehbar. Denn bei vielen Nutzern dürfte der Blick wohl auf dem Countdown-Button statt dem eigentlichen Werbevideo liegen, sodass viele Nutzer mutmaßlich gar nicht wissen, wofür eigentlich gerade geworben wird.

Derzeit ist es ein Testlauf, aber es ist davon auszugehen, dass man das recht schnell für alle Nutzer ausrollt.

[9to5Google]