Android: Google System Update bringt neue ‚Google‘-Einstellungen mit empfohlenen Optionen (Screenshots)

In den Einstellungen aller von Google zertifizierten Android-Smartphones befindet sich die Sektion „Google“, in der unzählige Optionen in zahlreichen Kategorien gesammelt werden. Eine wichtige Anlaufstelle, die nicht unbedingt übersichtlich ist. Das will man jetzt ändern, denn in diesen Tagen wird über die Google System Updates eine neue Oberfläche ausgerollt, die die klassische Auflistung ergänzen soll.



Die Einstellungen rund um die Google-Produkte unter Android fallen sehr zahlreich aus und wurden immer wieder erweitert, sodass es in den letzten Jahren mehrfach Versuche gab, diese neu zu strukturieren. Schlussendlich blieb es immer bei der Auflistung, was gerade weniger erfahrene Nutzer regelrecht mit Optionen erschlagen kann. Aus diesem Grund bringt man nun eine neue Oberfläche, bei der die Auflistung nur noch sekundär verfügbar ist.

Man setzt auf zwei Tabs, sodass man sowohl die neue Oberfläche als auch die alte Auflistung beibehalten kann – je nach Nutzerprofil kann man sich die Anlaufstelle aussuchen. Im neuen Bereich „Empfohlen“ werden nur wenige Optionen in einer Art Kachelform gezeigt, was deutlich zur Auflockerung beiträgt. Es erinnert auf den ersten Blick ein wenig an das neue Google Home-Design zur Smart Home-Steuerung. Dort finden sich auf einen Blick die Einstellungen zum Backup, Google Wallet, Nearby Share, Mein Gerät finden oder auch den Passwortmanager.

Die Auswahl eines dieser Kacheln führt zu den üblichen Einstellungen.









Unklar ist derzeit, ob die Empfehlungen nutzerbasiert sind oder von Google ausgewählt werden. Zumindest zeigen die ersten Nutzer-Screenshots alle das gleiche Bild, sodass derzeit nicht von einer echten Personalisierung mit Empfehlungen ausgegangen werden kann. Gut möglich, dass man in Zukunft auch in diesem Bereich Lernfunktionen einsetzt, mit denen häufig geänderte Einstellungen empfohlen werden sollen.

Die neue Oberfläche zeigt sich nach dem Google Play System Update auf die Version 23.33.14, aber noch nicht bei allen Nutzern. Es könnte noch einige Tage in Anspruch nehmen, vielleicht bis Monatsende, bis diese neue Oberfläche bei allen Nutzern auftaucht. Gut möglich, dass auch die Gesamteinstellungen von Android mit einer der nächsten Versionen umgebaut wird. Allerdings liegt deren Design auch in der Hand der Smartphone-Hersteller.

