Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Kommen die Smartphones ohne SIM-Slot? Erste Hinweise und eSIM-Transfer (Fotos)

Über die kommenden Pixel 8-Smartphones ist in den vergangenen Monaten sehr viel bekannt geworden, doch eine möglicherweise sehr wichtige Neuerung blieb bisher unbemerkt: Es gibt Anzeichen darauf, dass das Pixel 8 und auch das Pixel 8 Pro ohne Einschub für eine SIM-Karte auf den Markt kommen und rein auf eine eSIM setzen. Zwischen den Zeilen hat Google so etwas bereits vor einigen Monaten angekündigt.



SIM-Karten sind ein sehr wichtiger Bestandteil eines Smartphones und können heute sowohl in physischer als auch virtueller Form im Gerät untergebracht werden. Viele Smartphones unterstützen derzeit die Dual-Lösung mit beiden Technologien, doch bisher hat sich nur Apple getraut, auf die physische SIM vollständig zu verzichten. Zwar nur für den US-Markt, während man im Rest der Welt weiterhin iPhones mit SIM-Einschub erhält, aber der erste Schritt ist getan. Und es gibt Spekulationen, dass die nächste iPhone-Generation dies auf viele weitere Länder ausdehnt.

Google könnte als erster Android-Hersteller auf diesen Zug aufspringen und auch bei den Pixel-Smartphones auf einen SIM-Slot verzichten. In einem längeren X-Tweet berichtet Android-Experte Mishaal Rahman darüber, dass in den damals aufgetauchten Renderbildern der Pixel 8-Smartphones kein SIM-Slot zu sehen ist. OnLeaks, der die Renderbilder erstellt hat, gibt zu diesem zu Protokoll, dass er lieber Details weglässt, bevor etwas falsches in den Grafiken landet. Doch weil bei allen vorherigen OnLeaks-Renderbildern ein SIM-Slot zu sehen war, gäbe es keinen Grund, diesen bei der achten Generation zu unterschlagen.

Kurioserweise war der SIM-Slot im kürzlich geleakten Marketing-Video zum Pixel 8 wieder zu sehen. Gut denkbar, dass das Weglassen des SIM-Slots nur für den US-Markt gilt und der Werbespot mit einer globalen Version des Geräts gefilmt wurde.









Natürlich basiert diese Annahme aber nicht nur auf den Renderbildern, sondern hat auch anderweitig Substanz: Google hat vor einigen Monaten ein Tool zur Transfer einer eSIM von einem Smartphone zu einem anderen angekündigt, dass man „später in diesem Jahr“ starten will. Jetzt ist dieses Tool erstmals durchgesickert und auf obigen Screenshots zu sehen. Vielleicht passend zum Release der Pixel 8-Smartphones, der schon in gut zwei Monaten anstehen sollte.

Auch wenn es damit eine Reihe von Hinweisen gibt, ist es bisher reinste Spekulation. Doch es ist nicht überraschend, dass die Android-Hersteller auch in diesem Fall dem Vorbild Apple folgen werden – und vielleicht macht Google den Anfang.

