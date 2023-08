Android 14: Screenshots von Webseiten können auch die URL enthalten – Bild und Adresse gleichzeitig teilen

Google wird in Kürze das neue Android 14 veröffentlichen, das eine ganze Reihe von Neuerungen auf die Smartphones bringt, die sich in den zahlreichen Vorabversionen bereits gezeigt haben. Jetzt wurde eine weitere bisher nicht bekannte Neuerung entdeckt, die für viele Nutzer sehr praktisch sein könnte: Wird ein Screenshot einer Webseite angefertigt, wandert auch die URL mit in die Zwischenablage.



Wer bestimmte Inhalte einer Webseite speichern bzw. verlinken möchte, kann dafür die tiefen Browserlinks verwenden. Gerade am Smartphone setzt man dann aber doch häufiger auf Screenshots von Webseiten und zusätzlich die URL, von der das Bildschirmfoto stammt. Das erfordert mehrere Schritte und war daher bisher nicht wirklich bequem umsetzbar. Mit Android 14 kann sich das ändern, denn das kommende Betriebssystem soll beides zugleich kopieren können.

Wird unter Android 14 ein Screenshot einer Webseite angefertigt und dieser direkt geteilt, kann im Teilen-Ziel sowohl das Bild als auch die URL eingefügt werden. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn die Empfänger-App das unterstützt. Hauptsächlich geht es um Messenger, das Versenden von E-Mails oder vielleicht das Einfügen in Dokumenten. Unterstützt die Empfänger-App dies nicht, wird nur das Bild eingefügt. Einen Schalter in den Systemeinstellungen scheint es dafür nicht zu geben. Ob das nur mit Chrome oder auch anderen Browsern funktioniert, ist nicht bekannt.

