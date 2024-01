Android: Google Wallet erweitert digitalen Autoschlüssel – neue Partner stehen in den Startlöchern (Video)

Mit Google Wallet lassen sich nicht nur die diversen Bezahlmöglichkeiten von der Kreditkarte über die Debitkarte bis hin zu Kundenkarten ablegen, sondern seit einiger Zeit wird auch der digitale Autoschlüssel unterstützt. Bisher ist das eine recht exklusive Funktionalität für nur wenige Nutzer, doch Google will den Kreis der Partner deutlich erweitern. Zuerst dürfen sich Volvo-Fahrer freuen.



Für Fahrer etwas hochpreisigerer moderner Fahrzeuge ist die Kontrolle des Autos per Smartphone nicht mehr ganz neu, denn schon seit langer Zeit bieten Hersteller eigene Fernbedienung-Apps an. Mit diesen lässt sich oftmals die Heizung steuern, der Standort abrufen, die Beleuchtung einschalten oder auch das Fahrzeug versperren oder aufschließen. Letztes ist natürlich mit einem recht hohen Risiko verbunden, denn den physischen Autoschlüssel legt man ja auch nicht einfach auf den Präsentierteller. Mit Google Wallet ist es möglich, den digitalen Autoschlüssel auf dem Smartphone abzulegen, ohne die vom Hersteller angebotene App zu benötigen.

Jetzt hat Google im Rahmen der CES angekündigt, dass die Funktionalität für den digitalen Autoschlüssel in Kürze für erste Volvo-Modelle freigeschaltet wird und im Laufe des Jahres weitere Fahrzeugmarken folgen sollen. Ins Detail geht man dabei leider nicht, doch es dürfte sich wohl um die Partner handeln, mit denen man auch in anderen Bereichen kooperiert, so wie etwa Polestar oder Ford. Neue Funktionen wurden noch nicht angekündigt, denn es bleibt erst einmal beim Verschließen, Aufschließen und Starten des Fahrzeugs sowie dem Teilen von Autoschlüsseln.

