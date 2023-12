Google Wallet & Co: Immer mehr Deutsche bezahlen kontaktlos – das sind die wichtigsten Vorteile (Studie)

Das mobile Bezahlen mit Google Wallet oder das sonstige kontaktlose Bezahlen per Kreditkarte ist sehr beliebt und steigt in der Popularität auch in Deutschland immer weiter an. Wir haben bereits über die Selbstverständlichkeit und die wichtigsten Pluspunkte der Kartenzahlung berichtet – aber was sind eigentlich die konkreten Vorteile? Eine neue Studie gibt interessante Einblicke.



Glaubt man einer aktuellen Mastercard-Studie, dann schwört ein Großteil der Deutschen mittlerweile auf die Kartenzahlung oder das damit verwandte mobile Bezahlen. Ganze 89 Prozent halten es für selbstverständlich, fast jeder Zweite hat schon einmal ein Geschäft verlassen, wenn nur Bargeld akzeptiert wurde und auch die Beweggründe für die Kartennutzung sowie die wichtigsten Argumente für die Kreditkartennutzung haben wir euch bereits gezeigt.

Die Studie hat die Verbraucher aber auch nach konkreten Gründen und Vorteilen der Kartenzahlung befragt und dabei gab es ebenfalls interessante Antworten, die ihr weiter unten in diesem Artikel findet. Wenig überraschend sind es vor allem jüngere Menschen, die das kontaktlose Bezahlen oder gar das mobile Bezahlen nutzen. Jeder Vierte zahlt mit dem Smartphone und immerhin 2 Prozent mit einem Wearable.

Immer tiefer in der Gesellschaft verankert ist das kontaktlose Bezahlen. 63 Prozent der Befragten sehen kontaktloses Bezahlen inzwischen für sich als Norm an. Vor allem jüngere Menschen zwischen 18 und 39 Jahren nutzen die Karte mindestens einmal täglich kontaktlos (34 Prozent). Insgesamt bezahlen 80 Prozent mindestens einmal pro Woche kontaktlos. 75 Prozent greifen beim kontaktlosen Bezahlen am liebsten zur physischen Karte, 23 Prozent zahlen kontaktlos mit dem Smartphone und 2 Prozent mit einem Wearable wie einem Bezahlring.

Zehn Prozent von ihnen begleichen ihre Rechnung sogar immer über Mobile Payment, wenn möglich, bei den 30- bis 39-Jährigen sind es sogar 13 Prozent. 19 Prozent der Befragten, die noch nie so bezahlt haben, stehen Mobile Payment aufgeschlossen gegenüber und wollen es ausprobieren.









Das sind die wichtigsten Vorteile des kontaktlosen Bezahlens:

Es ist sehr schnell (51 Prozent)

Es ist sehr einfach (47 Prozent)

Es ist eine Möglichkeit der hygienischen Bezahlung (31 Prozent)

Schnell und einfach sind sicherlich für die allermeisten Menschen die wichtigsten Argumente, auch außerhalb dieser Studie. Der hygienische Aspekt ist wichtig, aber ich denke, dass viele Menschen ohne die jeweilige Antwortmöglichkeit nicht darauf gekommen wären.

Im Auftrag von Mastercard wurde mit dem GfK eBUS® eine repräsentative Stichprobe von 1.001 Personen im Alter von 18 bis 74 Jahren online befragt. Die Befragung zu „Bezahlen als Teil des Einkaufserlebnisses 2023“ wurde im Zeitraum vom 17. bis 21. August 2023 durchgeführt.

