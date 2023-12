Google Maps Fahrmodus: Android Auto-Nachfolger wird eingestellt – Google zieht schon bald den Stecker

Im Zuge der mehrfachen Strategiewechsel rund um Android Auto am Smartphone ist vor einiger Zeit der Google Maps Fahrmodus entstanden, der als Ersatz für den Google Assistant Driving Mode dienen sollte. Doch offenbar scheint man bei Google damit noch immer nicht ganz zufrieden zu sein, denn wie jetzt bekannt wurde, soll der Google Maps Driving Mode schon in wenigen Wochen ersatzlos eingestellt werden.



Der Google Maps Fahrmodus ist ein Überbleibsel des sehr erfolglosen Google Assistant Driving Mode und bietet den Nutzern die Möglichkeit, die Smartphone-Oberfläche zur Navigation im Fahrzeug zu verwenden. In diesem Modus gibt es neben der Navigationsoberfläche auch einen Medienplayer, die Google Assistant-Verknüpfung sowie einen App Launcher. Im weitesten Sinne ist dieser Modus der Nachfolger von Android Auto für das Smartphone – aber nicht mehr lange.

Wie jetzt aus einem Teardown recht eindeutig hervorgeht, wird die Oberfläche bereits ab Februar eingestellt. Stattdessen sollen die Nutzer den Google Assistant und dessen Sprachsteuerung nutzen: This view is going away in February. To call, message, or play media while navigating, tap the mic to use Assistant. Einen weiteren Nachfolger wird es offenbar nicht geben, sodass Google die Android Auto-ähnliche Nutzung am Smartphone vollständig einstampft und sich nur noch auf die Nutzung in Fahrzeugen mit Infotainment-Display konzentriert.

Eine Begründung wird man sicherlich nicht liefern, genauso wenig wie man sie damals beim Aus von Android Auto oder dem Aus des Google Assistant Driving Mode gegeben hat. Man muss sich wirklich fragen, wer diese Strategien plant und warum man diesen Modus nicht einfach bei dem belassen kann, was es ist. Bleibt abzuwarten, ob es eine offizielle Ankündigung dazu gibt oder das Ganze einfach ohne großes Aufsehen verschwinden wird.









Das ist der Google Maps Driving Mode

Obiger Screenshot zeigt den aktuellen Stand des Google Maps Fahrmodus. Am unteren Rand die Navigation zwischen den einzelnen Sektionen und darüber die jeweiligen Inhalte. Eigentlich ein Design, das man gut an die große Android Auto-Oberfläche anlehnen könnte, doch dazu wird es nicht mehr kommen. Das Konzept der „Driving Modes“ scheint trotz langer Entwicklungen bei Googles Strategen nicht gut anzukommen. Denn nach dem Android Driving Mode, dem Google Assistant Driving Mode und dem Google Maps Driving Mode sollen die Nutzer jetzt ausgerechnet zum Google Assistant-Icon in Google Maps wechseln.

Aber auch das wird sicherlich nicht für die Ewigkeit sein…

