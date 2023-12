Android Auto: Künstliche Intelligenz soll Nachrichten im Auto automatisch zusammenfassen (Teardown)

Mit der Infotainment-Plattform Android Auto bietet Google allen Nutzern die Möglichkeit, während der Fahrt eine Reihe von smarten Produkten zur Unterhaltung und Kommunikation zu nutzen. Gerade die Kommunikation kann zur Herausforderung werden, sodass man schon bald auch an dieser Stelle die Künstliche Intelligenz einziehen lassen möchte. Eine KI soll alle ungelesenen Nachrichten zusammenfassen.



Je nach Konfiguration können sich Autofahrer direkt am Display oder akustisch darüber informieren lassen, wenn eine neue Nachricht eintrifft und ganz unterschiedlich darauf reagieren. Doch selbst das Vorlesen und Diktieren kann schnell unbequem werden, wenn viele Nachrichten eintreffen, auf die man nicht so einfach reagieren kann. Das gilt vor allem für längere Nachrichten oder wenn man sich in diversen Chatgruppen befindet. Doch in Zukunft sollen auch Autofahrer den Überblick behalten können.

Assistant can now summarize your messages. These summaries will be generated by artificial intelligence, so it’s possible there could be mistakes. You can turn this off any time in Android Auto Settings. Would you like to continue and have assistant summarize your busy conversations?