Android Auto: Google zieht älteren Android-Versionen in Kürze den Stecker – Android 8.0 als Mindestversion

Die Infotainment-Plattform Android Auto ist für viele Nutzer nicht wegzudenken und dürfte zum festen digitalen Bestandteil einer Autofahrt gehören. Doch so mancher Nutzer wird vielleicht schon bald darauf verzichten müssen, denn Google bereitet das Aus für ältere Android-Versionen vor. Ein Teardown zeigt, dass es in Kürze mindestens Android 8.0 Oreo sein muss.



Es ist nicht ungewöhnlich, dass Google älteren Android-Versionen den Stecker zieht, in dem man sie nicht mehr supportet. Allerdings sind die Zeiträume sehr großzügig gewählt, sodass sich auch Nutzer mit älteren Smartphones meist keine Sorgen machen müssen. Im Fall von Android Auto ist man ein klein wenig strenger, denn die App zieht wohl schon sehr bald allen Nutzern bis Android 7.x den Stecker.

Update your phone soon

To keep using Android Auto, update your phone to the latest version of Android