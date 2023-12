Pixel Update: Das waren die Pixel Feature Drops, Neues für die Pixel Kamera, Pixel Launcher, Aktionen und mehr

Eine weitere Pixel-Woche geht zu Ende und brachte uns auch diesmal wieder neue Infos sowie eine Reihe von Updates für die Pixel-Produkte. Wir blicken zurück auf das Feature Drop, kommende Pixel Launcher-Funktionen, Rabatt-Aktionen, Verbesserungen bei der Pixel Kamera und mehr. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wie immer sehr interessant: Denn es gab Verbesserungen für die Pixel Kamera, Ausblicke auf Neues im Pixel Launcher und die Pixel-Zukunft, unseren Feature Drop-Rückblick, den Reparaturmodus und mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Pixel Feature Drop im Video-Rückblick

Google versorgt die Pixel-Smartphones jetzt schon seit vier Jahren mit Pixel Feature Drops, die in etwa alle drei Monate ausgerollt werden. In einem ausführlichen Video-Rückblick könnt ihr euch noch einmal einen Überblick über alle Neuerungen verschaffen, die es in den letzten 16 Ausgaben gegeben hat.

» Pixel Feature Drops im Video-Rückblick

Das ist der neue Pixel-Reparaturmodus

Der Reparaturmodus gehört zu den Highlights des jüngsten Pixel Feature Drop und kann zumindest für ein besseres Gefühl bei der Abgabe des Geräts an eine Reparaturstation sorgen. Wir zeigen euch, wie dieser Modus funktioniert, wie sich dieser starten lässt und was es mit der anschließend erscheinenden Pixel Diagnostic App auf sich hat.

» So funktioniert der neue Pixel-Reparaturmodus









So geht es für die Pixel-Smartphones weiter

Google ist mit den Pixel-Smartphones immer erfolgreicher und derzeit sieht es nicht so aus, als wenn die Erfolgssträhne enden würde. Jetzt haben sich Marktforscher Googles Geschäft einmal genau angesehen und prognostizieren, wie es weitergehen soll. Außerdem wird erklärt, warum Google so viel in die Marke Pixel investiert.

» Marktforscher blicken in die Pixel-Glaskugel

So könnt ihr die Notfallinformationen teilen

Die App „Persönliche Sicherheit“ kann für dieselbige sorgen und ermöglicht es, Notfallinformationen sehr leicht und in wenigen Schritten mit den Notfallkontakten zu teilen. Wir zeigen euch ausführlich, wie ihr das nutzen könnt.

» So lassen sich Notfallinformationen auf einem Pixel-Smartphone teilen

Pixel Launcher erhält Schnelleinstellungen

Die Android Quick Settings haben seit jeher ihren festen Platz am oberen Rand über den Benachrichtigungen. Mit dem Pixel Launcher können sie jetzt auch über die Suchfunktion gefunden und interaktiv genutzt werden. Damit sind sie erstmals auf offiziellem Wege an anderer Stelle verfügbar.

» Pixel Launcher bringt Schnelleinstellungen in die Suchergebnisse

Pixel Kamera verbessert Selfie-Modus

Die Pixel Kamera verbessert den Selfie-Modus mit einem der jüngsten Updates. Dieser ermöglicht es, über die Palm-Geste mit geöffneter Handfläche den Timer bis zur Aufnahme starten oder den bereits eingestellten Timer auszulösen.

» Pixel Kamera verbessert Selfie-Modus mit Palm-Geste

Pixel Kamera verbessert Astrofotografie

Nicht nur die Selfies werden verbessert, sondern auch die Astrofotografie. Diese kann nun von ersten Nutzern jetzt auch wieder mit der Ultrawide-Kamera genutzt werden. Die Breite der Kamera ist wie geschaffen für diese Aufnahmen, doch tatsächlich hatte Google das in den letzten zwei Jahren nicht ermöglicht.

» Pixel Kamera unterstützt jetzt Astrofotografie mit Ultrawide-Kamer









Pixel-Aktionen bei Amazon

Im Google Store bei Amazon gibt es in diesen Tagen eine Reihe von Aktionen, die ihr sehr gut mit den Last Minute-Aktionen kombinieren könnt. Es gibt Rabatte auf die aktuellen Pixel-Smartphones, einiges Bundles, Fitbit, Nest, Smartphone-Schutzhüllen und einiges mehr. Schaut mal vorbei, so lange diese Aktionen noch gelten.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

