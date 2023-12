Android: Pixel Launcher bringt die Schnelleinstellungen in die Suchergebnisse – interaktiv nutzbar (Screenshots)

Im Pixel Launcher gab es in der letzten Zeit immer wieder kleinere Verbesserungen rund um die Suchfunktion, die sowohl die Zugänglichkeit als auch die Breite der abgedeckten Quellen erweiterte. Jetzt wird das nächste Update ausgerollt, das einen interessanten neuen Bereich in die automatische Vervollständigung und die Suchergebnisse bringt: Die Quick Settings aus dem gleichnamigen Android-Menü.



Die Schnelleinstellungen dürften jedem Android-Nutzer bekannt sein und vielleicht häufig genutzt werden. Es handelt sich um die Menüleiste über den Benachrichtigungen, die vom oberen Rand heruntergezogen werden kann. Die darin befindlichen Einträge fungieren oftmals als Umschalter, mit denen sich eine bestimmte Funktion aktivieren oder deaktivieren lässt. Manchmal haben sie auch mehr als zwei Stati und schalten diese durch oder führen durch einen langen Druck in das jeweilige Menü mit weiteren Einstellungen.

Eigentlich sind die Schnelleinstellungen, wie der Name schon verrät, schnell zugänglich. Dennoch schafft jetzt auch der Pixel Launcher eine Möglichkeit, diese Buttons abzurufen und direkt aus den Suchergebnissen heraus zu nutzen. Die Buttons tauchen im gleichen Design wie in der oben platzierten Leiste in den Ergebnissen auf und sind auch dort interaktiv. Das heißt, ihr könnt aus der Ergebnisübersicht hinaus die entsprechenden Funktionen umschalten.

Derzeit funktioniert das nur mit den Systemschaltern, die vom Betriebssystem in das Menü gepackt werden. Die von installierten Apps eingefügten Quick Settings nutzen offenbar im Hintergrund aus technischer Sicht einen anderen Kanal und sind nicht in den Suchergebnissen zu finden. Dabei wären es vielleicht gerade diese, die man häufiger benötigt.









Die Schnelleinstellungen in den Suchergebnissen scheinen einen Teil der Android 14 QPR2 Beta 2 zu sein, werden allerdings nicht allen Nutzern gezeigt. Auf der anderen Seite soll es wohl auch einige Nutzer von Android 14 QPR1 geben, die diese Buttons ebenfalls in den Suchergebnissen sehen. Es scheint also eine serverseitige Aktivierung zu sein, die bei unterschiedlichen Nutzergruppen ankommen können. Probiert es einfach einmal aus.

Bisher ist es nicht möglich, diese Schnelleinstellungen über die Pixel Launcher-Einstellungen aus den Suchergebnissen zu entfernen. Der eine oder andere Nutzer könnte dies wollen, denn durch die kachelartige Darstellung benötigt es schon recht viel Platz in der Auflistung der Suchergebnisse.

[9to5Google]