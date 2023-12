Google Drive: Lokale Office-Dokumente direkt im Browser öffnen – Chrome-Erweiterung macht es möglich

In Zeiten der Cloud und Web-Apps ist es für viele Menschen völlig normal, auch den Office-Alltag im Browser zu bewältigen und nicht mehr auf eine lokale App setzen zu müssen. Solltet ihr zu dieser Nutzergruppe gehören und euch für die Google Drive-Apps entschieden haben, könnte eine von Google offiziell angebotene Browsererweiterung sehr interessant für euch sein: Diese öffnet alle Office-Formate direkt und ohne vorherigen Upload im Browser.



Ich persönlich erledige meinen Büro-Alltag schon seit Jahren mit Google Docs und Sheets sowie gegebenenfalls den anderen Drive-Apps direkt im Browser. Das hat dazu geführt, dass ich auf dem Computer keine App mehr installiert habe, die die nach wie vor recht weit verbreiteten Dateitypen wie .doc, .xls oder auch .docx und .xlsx öffnen kann. Dieses Problem lässt sich durch den Upload bei Google Drive oder gelegentlich Microsoft Office 365 recht schnell umgehen, erfordert aber einige Schritte.

Eine vermutlich gar nicht so weit verbreitete Chrome-Erweiterung aus dem Hause Google kann das Ganze deutlich vereinfachen. Denn mit dem Office Editor könnt ihr einfach die gängigen Microsoft-Dateitypen in den Browser ziehen und diese direkt in Google Docs, Google Sheets, Google Slides oder auch GMail öffnen. Die Erweiterung erkennt den hereingezogenen Dateitypen und leitet diese lokale Datei direkt an die Web-Apps weiter. Und das in einer Geschwindigkeit, die den normalen Web-Apps deutlich überlegen ist.

In der Adresszeile seht ihr nur den Pfad der lokalen Datei, ähnlich wie beim Öffnen einer PDF-Datei, eines Videos oder eines Bildes. Die Erweiterung ist daher nicht als Uploader zu verstehen, was es auch gar nicht ist, sondern als Betrachter, der sich die Web-Apps zu Hilfe holt. Bequemer kann man das in diesem Fall gar nicht mehr machen.









Ihr könnt die Dateien nicht nur betrachten, sondern auch bearbeiten. Allerdings lässt sich das standardmäßig nicht speichern, denn ihr müsst zwei Dinge beachten: Es wird lediglich eine Kopie der Datei im Browser geöffnet, die Web-Apps haben keinen Schreibzugriff auf die Datei. Außerdem erfolgt kein automatischer Upload. Möchtet ihr das Dokument bearbeiten, müsst ihr vorher zustimmen, dass die Datei in die Cloud geladen und in ein kompatibles Format umgewandelt wird.

Ich nutze diese Erweiterung nun schon seit einigen Wochen, habe sie offengestanden nur sehr selten benötigt, aber wenn, dann war es wirklich sehr praktisch. Wer es wirklich ernst meint, kann unter Windows auch die Dateizuordnungen ändern und alle Office-Dateien mit dem Chrome-Browser öffnen lassen. Das kann den Workflow noch vereinfachen, doch weil sich die lokalen Dateien nicht online bearbeiten und wieder am Computer speichern lassen (zumindest nicht automatisch), erscheint das dennoch nicht ganz sinnvoll.

