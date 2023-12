Android: Der neue Medienpicker integriert Google Fotos – Auswahl von Cloudmedien kommt (Screenshots)

Der in Android integrierte Medienpicker gehört zu den Standarddialogen des Betriebssystems und wird von vielen Apps dazu verwendet, um die Nutzer ein Bild oder Video auswählen zu lassen. Vor wenigen Monaten erhielt diese Auswahloberfläche ein ganz neues Design und jetzt steht die Integration von Google Fotos als Anbieter von Cloudmedien vor der Tür.



Vor einigen Monaten hat der Android-Medienpicker ein neues Design erhalten, das sowohl auf eine optimierte Gitter-Oberfläche als auch einen zentralen Datenschutz setzt. Schon damals wurde angekündigt, dass an dieser Stelle zukünftig auch Cloudmedien abrufbar sein sollen und nun steht dies offenbar kurz vor dem Start. Denn sowohl in Strings innerhalb der aktuellen Android 14 Beta als auch in den Einstellungen dieses Menüs zeigt sich Google Fotos.

Nutzer werden die Möglichkeit haben, ihren gewünschten Anbieter von Cloudmedien auszuwählen, um die dort abgelegten Fotos und Videos ähnlich wie die lokalen Dateien zu behandeln. Auf den Screenshots zeigt sich, dass sich offenbar nur ein Anbieter für Cloudmedien auswählen lässt und nicht mehrere zugleich. Wie das Ganze umgesetzt wird, bleibt noch offen. Daher wissen wir nicht, ob die Cloudmedien mit den lokalen Medien vermischt werden oder einen separaten Tab erhalten.

Unklar bleibt auch noch, ob die Thumbnails für Cloudmedien auch verfügbar sind, wenn das Smartphone temporär keinen Internetzugang hat. Es dürfte aber nicht mehr lang dauern, bis die Integration für viele Nutzer ausgerollt wird.

[9to5Google]