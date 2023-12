Google Pixel: So soll es in Zukunft weitergehen + darum braucht Google den großen Erfolg (Jahresanalyse)

Google hat das Pixel-Portfolio in diesem Jahr weiter ausgebaut und zahlreiche neue Geräte auf den Markt gebracht, mit denen die Marke gefestigt und die einzelnen Serien weiter etabliert werden sollen – und das mit relativ großem Erfolg. Doch wie wird es 2024 und in den Jahren darauf mit den Pixel-Smartphones weitergehen und welche Motivation steckt eigentlich hinter Googles großen Investitionen? Marktforscher liefern einige Antworten.



Für Pixel-Fans war das Jahr 2023 sehr ergiebig, denn es gab zahlreiche neue Produkte sowie den Einstieg in neue Geräteklassen: Wir bekamen das Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, die Pixel Watch 2, neue Pixel Buds-Funktionen und zahlreiche Pixel Feature Drops. Das ist doch ein großer Schwung und dabei sind Produkte wie etwa Pixel Glass oder eine zweite Pixel Tablet-Version sogar ausgefallen.

Laut den Marktforschern von Canalys hat Google die Verkaufszahlen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um ganze 76 Prozent steigern können. Und das bei so erfolgreichen 2022er-Produkten wie den Pixel 7-Smartphones oder dem Pixel 6a. Die Richtung stimmt also, aber dennoch kommt man wohl global nicht über einen Marktanteil von 0,94 Prozent hinaus. Demnächst steht der breite internationale Rollout an, denn man will in vielen weiteren Ländern aktiv werden. Ein Garant für schnelles Wachstum ist das aber nicht.

Seit 2020 haben sich Googles Marktanteile vervierfacht, aber bis zur angepeilten Spitze werden trotz solider Basis wohl noch sehr viele Jahre vergehen. Die Marktforscher von Canalys halten Googles Ambitionen aber dennoch durchaus für nicht übertrieben. Denn man fährt nach wie vor ein wenig mit angezogener Handbremse, weil man die wichtigen Android-Partner nicht zu sehr unter Druck setzen will. Langfristig ist ein Konflikt wohl kaum zu umgehen.









Bei Canalys sieht man den Grund für Googles große Investitionen nicht nur im Geschäftsmodell der Hardware, sondern vor allem bei Android und den wichtigen mobilen Anwendungen. Mit Sorge beobachtet man Apples wachsende Beliebtheit, die vor allem bei jungen Nutzern immer weiter durchschlägt und Android-Herstellern das Leben schwer macht. Dass Google mit Pixel einen Gegenpol zum iPhone schaffen will, ist längst bekannt und laut Beobachtern wohl auch notwendig.

Schaut euch einmal den vollständigen Bericht an, der viele interessante Details und Betrachtungen enthält. Es ist eine umfangreiche Analyse des Pixel-Geschäfts, deren Erfolge, Rückblicke und auch Aussichten auf die Zukunft.

» Der Bericht bei Canalys