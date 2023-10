Pixel-Smartphones auf der Erfolgswelle: Verkaufszahlen steigen stark und Google träumt vom Spitzenplatz

Google ist mit den Pixel-Smartphones in der achten Generation angekommen und mittlerweile scheint sich das Durchhaltevermögen für das Unternehmen auszuzahlen, denn rund um die Welt steigen die Marktanteile, wobei der große Sprung vielleicht noch bevorsteht. In den letzten Wochen haben die Marktforscher ihre Zahlen veröffentlicht, die in diesem Artikel noch einmal im schnellen Überblick zusammengefasst werden.



Nachdem Google einige Jahre lang nur mit den Nexus-Smartphones aktiv war, die man in enger Partnerschaft mit namentlich bekannten Smartphone-Herstellern auf den Markt brachte, hat man diese im Jahr 2016 durch die Pixel-Smartphones abgelöst. Die Nexus-Geräte waren eher in der Tech-Branche bekannt und flogen global gesehen vollständig unter dem Radar, denn nennenswerte Verkaufszahlen dürfte man mit diesen niemals erzielt haben.

Mit den Pixel-Smartphones hat sich die Herangehensweise geändert, denn mit diesen wollte Google selbst zum Smartphone-Hersteller werden, deutlich mehr Kontrolle übernehmen und auch ernsthaft Marktanteile erobern. In den ersten Jahren konnte man dabei sicherlich einige Achtungserfolge feiern, aber dennoch flog man weiter unter dem Radar und konnte nur in sehr spezialisierten Statistiken die Pixel-Smartphones finden. Heute sieht das schon anders aus.

Denn mittlerweile ist es Google gelungen, sehr gute Smartphones zu bauen, starke Pakete zu schnüren, die Marke auch außerhalb der Nerd-Welt bekannt zu machen und somit zu etablieren. Eine klare Positionierung hat man zwar nicht ausgerufen, aber man orientiert sich in puncto Qualität, Kontrolle und ein wenig auch preislich an den großen Rivalen Apple und Samsung, was noch einmal mehr Interesse hervorruft. und so kommt es, dass der Sprung in die dauerhafte Top5 der Smartphone-Hersteller – und vielleicht später noch mehr – gar nicht mehr so weit ist.









Zehn Millionen Pixel-Smartphones in nur einem Jahr

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Google von Oktober 2022 bis Oktober 2023 in etwa zehn Millionen Pixel-Smartphones verkauft hat und seit dem Start der Reihe im Jahr 2016 auf etwa 38 Millionen verkaufte Geräte kommt. Für Google-Verhältnisse sind das starke Zahlen, dennoch ist noch sehr viel Luft nach oben. Denn während Google zehn Millionen Smartphones verkauft hat, hat Apple im gleichen Zeitraum gut 220 Millionen iPhones abgesetzt.

» Google verkauft zehn Millionen Pixel

Marktanteil in den USA verdoppelt

Google hat es im Heimatmarkt in die Top5 der größten Smartphone-Hersteller geschafft und konnte dort die Marktanteile innerhalb eines Jahres verdoppeln. Zwar im bescheidenen Bereich von 2 Prozent auf 4 Prozent, aber als einziger Hersteller konnte man überhaupt zulegen, während alle anderen und auch der Gesamtmarkt deutlich geschwächelt haben. Stand heute würde eine weitere Verdopplung Google in die Top3 nach Apple und Samsung bringen.

» Die Marktanteile in den USA

Vize-Marktführer in Japan

Noch besser läuft es für Google in Japan. Denn die Japaner scheinen die Pixel-Smartphones besonders zu lieben und haben diesen innerhalb von etwas mehr einem Jahr zur versechsfachung des Marktanteils verholfen. Von 2 Prozent ist man auf 12 Prozent geschossen – ein wahrhaft explosives Wachstum. Das gesamte Wachstum ging interessanterweise zu Lasten von Apple, sodass man mit dem Pixel-Erfolg auch das eigene Android-Ökosystem deutlich gestärkt hat. Dieses Wachstum hat dafür gesorgt, dass Google knapp hinter Samsung liegt, das wiederum noch hinter Apple liegt.

» Die Marktanteile in Japan

Pixel startet globale Expansion

Bei all den lokalen Erfolgen in den wichtigen Märkten darf man den globalen Markt nicht vergessen, in dem Google noch nicht unter den Top-Herstellern auftaucht. Aber auch das könnte sich bald ändern, denn man will bald in „sehr viel mehr Ländern“ aktiv sein und die Pixel-Smartphones global vertreiben. Das dürfte noch einmal einen gewaltigen Schub geben, der wiederum die gesamte Produktkategorie nach vorne bringen kann.

» Pixel-Smartphones auf Expansionskurs









Google will noch höhere Marktanteile

„Wir haben nicht vor, ein kleiner Player zu bleiben.“ Mit dieser Aussage aus der vergangenen Woche hat Google gezeigt, wo die Reise für die Pixel-Smartphones hingehen wird. Schon früher hatte man betont, ernsthafte Marktanteile gewinnen zu wollen, doch mit den ersten Pixel-Generationen war das mehr Wunschdenken. Mittlerweile hat man eine ganz andere Ausgangsposition und erneut zeichnet sich ab, dass Google in Apple- und Samsung-Sphären kommen möchte.

Interessant wird es natürlich sein, wo man perspektivisch hin möchte. Denn wenn man die aktuelle Entwicklung einmal weiterspinnt, wäre schon in wenigen Jahren der Sprung zu den Marktführern denkbar. Aber wie würde sich die enge Zusammenarbeit zwischen Google und Samsung entwickeln, wenn Google plötzlich vorbeizieht? Und was würden die Kartellbehörden sagen, wenn Googles Pixel-Smartphones das iPhone deutlich nach unten drücken? Beides klingt heute übertrieben, aber wer weiß wie es in 3-4 Jahren aussieht…

» Google will hohe Marktanteile erzielen

» Pixel 8 Pro: Googles neues Smartphone übertrumpft Apple und Samsung – seit Tagen Bestseller bei Amazon

—

Es zeichnet sich ab, dass Google auf einem sehr guten Weg ist und wir in den nächsten Jahren, wenn nichts dazwischen kommt, vom Triopol Apple, Samsung, Google sprechen werden. Genau da wollte man auch hin, um das Android-Ökosystem noch besser als bisher pushen und ein Stück weit unter Kontrolle bringen zu können.