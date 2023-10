Pixel-Smartphones. Google verfolgt sehr große Ziele – will langfristig zu Samsung und Apple aufsteigen

Google ist mit den Pixel-Smartphones zunehmend erfolgreich und hat die über einen langen Zeitraum unerreichbar wirkenden Ziele fest vor Augen. In einem interessanten Interview hat der Google-Vizechef jetzt nicht nur die globale Expansion angekündigt, sondern das langfristige Ziel noch einmal bekräftigt: Man möchte zu einem der größten Smartphone-Hersteller aufsteigen.



Seit gut zwei Jahren geht es für die Pixel-Smartphones nur noch Bergauf, denn die Verkaufszahlen steigen, die Marktanteile erhöhen sich und auch in der Wahrnehmung vieler Menschen sind die Pixel-Smartphones dank großer Werbekampagnen und Durchhaltevermögen angekommen. Mittlerweile setzt man daher auch auf Expansion und hat erklärt, dass die Geräte schon bald in sehr viel mehr Ländern angeboten werden sollen. Natürlich immer mit dem großen Ziel vor Augen:

Wir haben nicht vor, ein kleiner Player zu bleiben.

Googles Smartphones liefen lange Zeit unter „andere“ und waren in den Toplisten der großen Marktforscher nicht zu finden. Doch das ändert sich gerade, denn in den ersten Ländern ist man in den Top5 oder sogar noch weiter oben. Schon bei der ersten Pixel-Generation im Jahr 2016 sagte man, dass man ab sofort keine Rücksicht mehr auf die Android-Konkurrenz nehmen und zu einem ernsthaften Smartphone-Hersteller aufsteigen will. Damals wurde das belächelt, doch heute ist man auf der Überholspur. Wenn Google auf diesem Weg kein besonders großer Fauxpas passiert, dürften wir schon bald von „Apple, Samsung und Google“ als weltgrößte Smartphone-Hersteller sprechen, denke ich.

Daher wird es in nächster Zeit zunehmend spannend werden, wie die Android-Konkurrenz damit umgehen wird. Bleibt die seit einigen Jahren enge Zusammenarbeit zwischen Samsung und Google bestehen, wenn Google die Verkaufszahlen der Galaxy-Smartphones abgräbt? Wir könnten es schon bald erfahren.

