Google Home: Smart Home-Steuerung am Homescreen – Entwickler stellen neue Widgets in Aussicht

Google hat der Plattform Google Home in den letzten Monaten eine ganze Reihe von Updates und neuen Funktionen spendiert, mit denen die Smart Home-Steuerung und alles was dazu gehört vereinfacht werden sollen. Jetzt hat man im Zuge einer Nutzerbefragung bestätigt, dass man in Zukunft auch Widgets für den Android-Homescreen anbieten wird. Damit könnte die Steuerung einzelner Geräte vereinfacht werden.



Google Home hat die Smart Home mit optimierten Kontrollelementen verbessert, die noch besser auf die einzelnen Geräteklassen abgestimmt sind und potenziell mehr Rückmeldungen geben können. Die Steuerung wird über die Google Home-App oder über das Home Panel im Benachrichtigungsbereich genutzt, doch schon bald soll noch eine dritte Variante dazukommen, auf die viele Nutzer schon seit längerer Zeit warten dürften.

I’m a big fan of widgets too! We are working through the details and designs and hope to have some great options for our users.

Auf den Wunsch nach Homescreen-Widgets hat man obige Antwort gegeben. Das Team arbeitet bereits an Widgets, ist aber wohl noch in der Konzeptphase. Denn es werden derzeit die Details zur Umsetzung sowie zum Design geklärt, sodass selbst ein „coming soon“ noch nicht verkündet werden konnte. Gehen wir also einmal davon aus, dass es in diesem Jahr keine Homescreen-Widgets mehr geben wird. Aber wenn sie kommen, dann hoffentlich mit voller Flexibilität für einzelne Geräte, Gerätegruppen oder ganze Räume.

