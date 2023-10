Pixel Update: Viele Pixel 8-Infos, sieben Jahre Updates, Kameratricks, Pixel Watch 2, Aktionen und vieles mehr

Die zwei Pixel-Woche im Oktober geht zu Ende und brachte uns wie erwartet sehr viele Detailinformationen zu den Pixel 8-Smartphones, zur Pixel Watch 2, ein Blick auf die Kameratricks, erste Testergebnisse und auch Googles große Erwartungen für die gesamte Pixel-Serie. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wieder sehr interessant: Denn es gab die erwarteten Detailinfos zu den Kameratricks und den KI-Funktionen der Pixel-Smartphones, Details zu sieben Jahren Updates, wir haben mehr über Googles ambitionierte Ziele erfahren und vieles mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Sieben Jahren voller Support und Android-Updates

Google trumpft richtig auf und bietet bei den Pixel 8-Smartphones ganze sieben Jahre vollen Support. Dieser schließt Android-Updates ein, Sicherheitsupdates, Pixel Featur Drops, Kundensupport und auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen.

» Google bietet sieben Jahre vollen Pixel 8-Support

Pixel Feature Drops im Rückblick

Die Pixel Feature Drops feiern bald Jubiläum und im Oktober gab es recht überraschend eine weitere Ausgabe. Wir fassen anlässlich dessen noch einmal alle Neuerungen seit der ersten Runde zusammen. Es sind weit über 100 Neuerungen, die im Laufe der Jahre für alle Pixel-Smartphones ausgerollt wurden.

» Alle Pixel Feature Drop-Verbesserungen im Überblick









So funktioniert der Stresssensor in der Pixel Watch 2

Mit der Pixel Watch 2 setzt Google noch mehr auf Fitbit-Sensoren und verbaut diese im gleichen Verbund wie bei den Fitnesstrackern. Auch der von Fitbit entwickelte Stresssensor ist mit dabei, bei dem es sich eigentlich um einen virtuellen Sensor handelt. Denn dieser fasst mehrere Datenquellen zusammen, wie die verlinkte Erklärung zeigt.

» So funktioniert der Pixel Watch 2 Stress-Sensor

Wie erfolgreich ist die Pixel Watch (1)?

Wie viele Pixel Watch der ersten Generation konnte Google im ersten Jahr verkaufen? Aktuelle Zahlen aus dem Play Store lassen vermuten, dass es nur etwas mehr als eine halbe Million Smartwatches sind.

» Verkaufszahlen der Pixel Watch im Überblick

Google arbeitet an größeren Pixel-Displays

Mit der nächsten Pixel-Generation sollen die Displays wieder wachsen. Ein aktueller Leak zeigt, dass sowohl beim Pixel 8a als auch dem Pixel 9 sowie dem Pixel Fold 2 die Displays sowohl absolut größer werden als auch die Größe im Vergleich zum Rahmen ansteigen soll.

» Neue Pixel-Displays werden größer

Rätselraten um die Pixel 8-Kamera

Welche Kamera hat Google in den Pixel 8-Smartphones verbaut? Samsung GN1 ist es nicht, denn Google spricht von neuer Hardware. Ein Samsung GN2 ist es aber auch nicht. Daher wohl ein Samsung GNV, der unter anderem im Auftrag von Google entwickelt wurde. Dass man daraus ein Geheimnis macht, ist recht interessant.

» Welche Kamera hat Google im Pixel 8 verbaut?

Google wird kein Billig-Pixel bringen

Mit der a-Serie ist Google im günstigen Segment vertreten, aber wird man auch in den Niedrigpreisbereich gehen? Nein, sagt ein Google-Sprecher. Weil man für ein Billig-Pixel zu viele Kompromisse eingehen müsste, wird es ein solches auf absehbare Zeit nicht geben.

» Darum wird es kein Billig-Pixel geben









Pixel 8-Kamera mit Pro-Modus

Mit dem Pixel 8 Pro bringt Google erstmals einen Pro-Modus auf die Smartphones, der sehr viele Einstellungsmöglichkeiten bietet. Es lassen sich die typischen Werte einstellen, wie man es von jeder guten Digitalkamera kennt. Wie sich jetzt zeigte, lässt sich dieser Modus zumindest theoretisch auch auf älteren Pixel-Smartphones nutzen.

» So funktioniert der Pro-Modus im Pixel 8 Pro

» Pixel 8 Pro-Kameramodus auch auf älteren Pixel-Smartphones nutzbar

Google überholt Apple und Samsung

Google kann mit den Pixel 8-Smartphones in den ersten Tagen große Erfolge feiern. Denn man hat fast eine ganze Woche lang die Amazon-Verkaufscharts angeführt und damit sowohl die Samsung-Smartphones als auch das neue Apple-iPhone vom Spitzenplatz verdrängt. Das Pixel 8 Pro scheint deutlich beliebter zu sein.

» Googles PIxel 8 Pro führt die Amazon-Topliste an

Erste Renderbilder des Pixel 8a

Es gibt erste Renderbilder des Pixel 8a, die die bisherigen Leaks bestätigen und uns zeigen, dass die Geräte über einen abgerundeten Rahmen verfügen.

» Leak zeigt Pixel 8a-Renderbilder

Zehn Millionen Pixel-Smartphones in 12 Monaten verkauft

Eine weitere Erfolgszahl: Laut Marktforschern hat Google allein in den letzten 12 Monaten nicht weniger als zehn Millionen Pixel-Smartphones verkauft. Das ist sehr weit unter Apple- und Samsung-Verhältnissen, zeigt aber dennoch ein starkes Wachstum.

» Google verkauft zehn Millionen Smartphones in nur einem Jahr

Neue Pixel Watch 2 Watch Faces im Überblick

Man spendiert der Pixel Watch 2 eine Reihe neuer Ziffernblätter, die sich vom Rest abheben und wirklich schick designt sind. Von Zurückhaltend bis aufregend und sehr informativ ist einiges dabei, aus dem die Neo-Nutzer der Smartwatch wählen können.

» Das sind die neuen Watch Faces der Pixel Watch 2









Google will mit Pixel-Smartphones expandieren

Google hat nach eigenen Angaben einen „gewissen Punkt erreicht“, bei dem sich die internationale Expansion für das Unternehmen lohnt. Die Pixel-Smartphones sollen schon bald in sehr viel mehr Ländern verfügbar sein, was dann natürlich auch die globalen Verkaufszahlen noch einmal deutlich ansteigen lassen wird.

» Google plant Pixel-Start in sehr viel mehr Ländern

» Pixel-Smartphones sollen zu Samsung und Apple aufsteigen

Neue KI-Wallpaper für Pixel 8-Smartphones

Mit den Pixel 8-Smartphones schaltet man erstmals das neue Android 14-Feature frei, das bereits im Frühjahr gezeigt wurde: Nutzer haben die Möglichkeit, per Künstlicher Intelligenz eigene Wallpaper zu erstellen.

» Google startet die neuen KI-Wallpaper für die Pixel 8-Smartphones

Google Kamera entfernt 360 Grad-Aufnahmen

Google gibt und Google nimmt. Man hat die Funktion „Photosphere“ aus der Kamera-App entfernt, mit der sich 360 Grad-Aufnahmen anfertigen ließen. Diese Funktion stammt noch aus Nexus-Zeiten und wurde wohl zu wenig genutzt.

» Google Kamera Photosphere wird eingestellt

Neue Google-App ‚Pixel Troubleshooting‘ startet

Hilfe zur Selbsthilfe: Die neue App Pixel Troubleshooting soll Nutzern dabei helfen, mögliche Probleme mit den Smartphones selbst zu helfen, ohne den Support zu benötigen. Ein Assistant führt durch die Probleme und Lösungsmöglichkeiten.

» Neue Pixel-App zur Fehlerbehebung

Pixel 8-Smartphones: Die verlorenen Funktionen

Die Pixel 8-Smartphones bringen viele neue Funktionen, aber man hatte noch mehr in petto: Wie sich jetzt zeigt, wurden drei starke Features kurz vor dem Start zurückgezogen und kommen wohl erst mit der nächsten Generation: Ein Desktopmodus, eine Super-Slow-Motion sowie 8K-Videoaufnahme.

» Pixel 8-Smartphones verloren drei Funktionen









Pixel 8 Pro im Härtetest

Das Pixel 8 Pro musste durch den JerryRigEverything-Härtetest und hat diesen mit Bravour bestanden. Neben den Standardbeschädigungen wie Kratzern am Display und der Hülle blieb das Gerät weitgehend unbeschädigt. Natürlich gab das Display nach 20 Sekunden im Feuer auf, aber in den Alltags-Tests hat das Smartphone eine sehr gute Figur gemacht – besser als das Pixel 7 Pro.

» Pixel 8 Pro im Härtetetest

Pixel Watch: Google drosselt Auflade-Geschwindigkeit

Das wird Pixel Watch-Nutzer nicht begeistern: Google drosselt mit einem Firmware-Update die Ladegeschwindigkeit der Smartwatch und sorgt dadurch dafür, dass sich diese noch einmal deutlich länger auflädt als die neue Pixel Watch 2.

» Pixel Watch lädt jetzt langsamer auf

Google One VPN für Pixel 8-Nutzer

Das Google One VPN ist auch beim Pixel 8 ein Teil des enthaltenen Software-Angebots. In dieser Generation ist dafür keine separate App notwendig, denn es ist als „Pixel VPN by Google One“ tief im System integriert.

» Pixel VPN by Google One für alle Pixel 8-Smartphones

Pixel-Kameras im Vergleich

Die verbauten Kamera-Komponenten verändern sich in jedem Jahr, auch wenn sie sich äußerlich stark ähneln. Ein interessanter Vergleich zeigt jetzt die verbauten Kamera-Komponenten und deren Platzbedarf. Es zeigt sich, dass die Kameraleiste eine sehr gute Idee war und Googles Ingenieuren genügend Flexibilität für die Zukunft gibt.

» Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro und Pixel 8 Pro-Kameras im Vergleich

26 neue Pixel-Klingeltöne

Mit den Pixel 8-Smartphones bringt Google 26 neue Klingeltöne, Alarmtöne und Signaltöne. Diese sind aber nicht exklusiv an die neue Generation gebunden, sondern werden über die Pixel Sounds-App direkt für alle Nutzer ausgerollt. Diese befinden sich in der neuen Kategorie „Gems“.

» 26 neue Klingeltöne für die Pixel-Smartphones









Neue Pixel-Produkte jetzt noch in Aktion bestellen

Wer großes Interesse an den neuen Pixel-Produkten hat, sollte sie jetzt noch schnell bestellen. Kauft ihr euch ein Pixel 8, gibt es die Pixel Buds Pro gratis dazu. Kauft ihr euch ein Pixel 8 Pro, erhaltet ihr eine Pixel Watch 2 gratis. Und wer eine Pixel Watch 2 bei Saturn oder Media Markt kauft, erhält immerhin noch einen 50 Euro-Gutschein.

» Pixel 8 vorbestellen und Pixel Buds Pro / Pixel Watch 2 gratis erhalten

» Pixel Watch 2 vorbestellen und 50 Euro Gutschein erhalten

» Günstige Spigen-Schutzhüllen für die Pixel 8-Smartphones

Pixel 8 vorbestellen + Gratis Pixel Buds Pro: Amazon | Saturn | Media Markt

Pixel 8 Pro vorbestellen + Gratis Pixel Watch 2: Amazon | Saturn | Media Markt

Pixel Watch 2 vorbestellen + 50 Euro Ankaufprämie: Saturn | Media Markt

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Letzte Aktualisierung am 11.10.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!